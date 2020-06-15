«Посещения у нас запрещены на всю смену». Как отдыхают дети в летнем лагере «Борок» в 2020 году

Новости Беларуси. Забота о самом главном – о наших детях! Летние оздоровительные лагеря с 15 июня в распоряжении маленьких белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стационарно в нынешнем сезоне отдохнут около 100 тысяч ребят. Здесь укрепили инфраструктуру. Появились и новые развлекательные площадки. Для укрепления растущего организма будет больше игр на свежем воздухе. И никаких посещений родителями. Современные условия требуют усиленных мер безопасности. Все подробности в репортаже Оксаны Семашко.

Оксана Семашко, корреспондент:

Свежий воздух, сбалансированное питание и новые друзья. Беззаботному отдыху в оздоровительных лагерях мы, взрослые, нашим детям можем только позавидовать. Ведь выбор безгранично большой.

Браслеты нам нужны для того, чтобы все знали, что мы являемся участниками первой смены. Больше чем за 30 лет в детском лагере «Борок» оздоровилось не одно поколение минчан. Как правило, отсюда увозят не только приятные впечатления, но и сувениры.

Намастэ! Это вовсе не индийский курорт, а база отдыха под Воложином. Именно так сегодня здесь приветствуют друг друга, чтобы избежать контакта рук. Меры безопасности на этот раз в лагерях максимально строгие. Потерпеть с объятиями 18 дней просят и родителей. Для персонала работает безвыездной режим.

Александр Янковец, начальник оздоровительного комплекса «Борок»:

Посещения у нас запрещены на всю смену. Мы разрешили родителям передавать передачи. Передачи они будут привозить к нам и оставлять.

Сбалансированное питание, просторные спортивные площадки и мероприятия по интересам говорят о том, что скучно не будет ни одному ребенку. Вожатые уверяют: времени на телефоны у подрастающего поколения точно не останется.

Татьяна Куницкая, воспитатель лагеря «Борок»:

Постараемся активно провести это время. Уже планируем, что наполним его песнями, танцами, играми, театром.

Артем Голобурда, воспитатель лагеря «Борок»:

На дискотеки дети очень любят ходить. А в корпусе можно только поиграть в настольные игры, пообщаться. Но лучше все-таки свежий воздух. В 2020 году в «Борке» открылся веревочный городок. О пользе физических упражнений и свежем воздухе говорят и врачи.

Елена Левша, врач лагеря «Борок»:

Здесь очень важно, что дети будут общаться друг с другом, свежий воздух, хорошее питание.

Ольга Телегина, медсестра лагеря «Борок»:

У нас в лагере всегда каждое утро у детей физически активное. Это укрепление организма, физической силы, укрепление здоровья.

Вера отдает предпочтение одному и тому же лагерю уже пять лет. Ей здесь нравится заниматься любимым делом. А знакомство с новыми ребятами помогает бороться с застенчивостью.

Вера Волохович:

Я стала более открытой. Мне стало гораздо легче общаться с людьми. И я нашла некоторые свои таланты, допустим, в игре на сцене.