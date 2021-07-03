«Чтобы были все в здравии, чтобы минула наша эта чёрная напасть, ковид». О чём молились жители Витебска 3 июля?

Новости Беларуси. В Витебске 3 июля одним из первых принял прихожан Свято-Покровский кафедральный городской собор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители пришли сюда ранним утром, чтобы прочитать молитву о Богохранимом Отечестве и белорусском народе. Завершился общенародный молебен о мире на нашей земле и единстве народа в 12:00 праздничным колокольным звоном.

Мы хотим мира, любви, здравия, благоденствия всем, живущим на этой земле, да и во всем мире. Одна маленькая планета. И если, не приведи Господь, что-то случится, то просто нас не будет.

Все по милости Божией происходит в нашем мире, поэтому я, конечно, в первую очередь за Беларусь пришла молить Господа Бога. Чтобы у нас был мир, согласие в нашем доме, чтобы были все в здравии, чтобы минула наша эта черная напасть, ковид. Чтобы все было хорошо.