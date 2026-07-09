Никакого дефицита и ажиотажа: в «Белнефтехим» прокомментировали ситуацию с наличием топлива в стране

Никакого дефицита и ажиотажа. Ситуация с топливом на внутреннем рынке Беларуси стабильная, страна полностью обеспечена необходимым количеством нефтепродуктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как пояснил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, в летний период традиционно возрастает объем потребления топлива предприятиями АПК из-за проведения сельхозработ. Увеличивается и количество реализуемых нефтепродуктов на автозаправочных станциях в связи с отпусками. Однако никаких проблем с наличием топлива в Беларуси нет.

Владимир Сизов, заместитель председателя концерна «Белнефтехим»: В концерне «Белнефтехим», на нефтеперерабатывающих заводах белорусских, в системе нефтепродуктообеспечения «Белоруснефти» отлажена и действует система, при которой мы тщательно планируем те объемы нефтепродуктов, которые необходимы для удовлетворения внутреннего спроса. Мы учитываем как проведение ремонтных работ, так и изменения сезонности спроса и гарантированно в приоритетном порядке обеспечиваем любую потребность, которая возникает на внутреннем рынке.

Концерн «Белнефтехим» проводит взвешенную политику на государственном уровне в области регулирования стоимости нефтепродуктов. Так, в ходе плановой корректировки цен, последнее изменение произошло накануне – стоимость литра топлива увеличилась на одну копейку. В Мстиславском районе, на границе Могилевской области с Россией ажиотажа на топливо также нет.

Конечно, нет ни очередей, ничего. У нас в Беларуси все прекрасно с бензином. И с соляркой, с бензином.

В целом, никогда у меня не возникало никаких проблем. Очередей я тут не видел ни разу.

Качественные белорусские нефтепродукты пользуются спросом у иностранных автомобилистов, включая гостей из России, что является своеобразным брендом республики.