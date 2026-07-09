В каких случаях родитель может взыскать с детей алименты? Узнали у юриста

Ольга Левковская-Симонович, юрист:

В каких ситуациях родители могут взыскать алименты со своих совершеннолетних детей? Чаще всего с такими исками обращаются в суд родители, у которых очень плохие отношения с детьми.

Законодательство Республики Беларусь предусматривает случаи и условия тогда, когда родители могут взыскать со своих совершеннолетних детей алименты. Но в данном случае должны быть два основных условия. Родители должны быть нетрудоспособными и должны действительно нуждаться в той помощи, за которую они обращаются в суд по взысканию алиментов со своих детей. Для того чтобы суд взыскал алименты с детей, родитель должен доказать в судебном порядке, что он именно нуждается в помощи от своих детей.

Сам по себе статус нетрудоспособного родителя не является безусловным основанием в судебном порядке взыскивать алименты. Для этого нетрудоспособный родитель должен в суде доказать, что он действительно нуждается в обеспечении своего совершеннолетнего ребенка либо же детей. Для этого в суд он должен предоставить доказательства, подтверждающие, что он действительно нуждается в денежных средствах, что действительно у него затруднительное финансовое положение для того, чтобы оплачивать коммунальные платежи, покупать продукты питания и иные обязательные статьи расходов.