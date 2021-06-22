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Александр Лукашенко: 22 июня – день памяти и скорби, разделивший жизнь народа на до и после

22 июня 2021 18:15
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Новости Беларуси. Дата начала Великой Отечественной войны – 22 июня 1941 года – день памяти и скорби, разделивший жизнь народа на до и после. Об этом Президент Беларуси заявил во время церемонии возложения венков в Брестской крепости по случаю 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
22 июня 1941 года для всех белорусов день памяти и скорби, дата, разделившая жизнь народа на до и после. То летнее воскресное утро стало страшным рубежом между миром и войной, между светом и тьмой, жизнью и смертью.

У стен Брестской крепости буквально в первые часы Великой Отечественной войны сорвался нацистский блицкриг.

Александр Лукашенко:
Друзья и недруги СССР к началу июля гадали, сколько еще страна продержится две недели, три или месяц? А берлинские стратеги уже запланировали фашистский парад на Красной площади в Москве. Но здесь, у стен брестской цитадели, буквально в первые часы войны нацистский блицкриг сорвался.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко

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