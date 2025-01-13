«Без любви в школе делать нечего» – педагог открыла секрет успешной работы с детьми

С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина».

Татьяна Малашкова, заместитель директора по учебной работе Октябрьской базовой школы Жлобинского района:

В работе с детьми самое главное – это взаимоуважение между учеником и учителем. Поэтому если ты не будешь требователен к себе, то ты не имеешь права быть требовательным к ученику. В образовании должна быть любовь учителя к детям, это однозначно. Без любви в школе вообще делать нечего.