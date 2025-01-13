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Варшавский суд выдал очередной ордер на арест Томаша Шмидта

13 января 2025 13:42
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Варшавский суд выдал очередной европейский ордер на арест бывшего польского судьи Томаша Шмидта. Следователи обвиняют его в совершении преступлений в составе организованной группы, члены которой якобы действовали в ущерб судьям судов общей юрисдикции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Варшавский суд выдал очередной ордер на арест Томаша Шмидта-2

По заявлению польской прокуратуры, действия Шмидта заключались, в частности, в недопустимой обработке персональных данных потерпевших путем их раскрытия и передачи другим лицам. 

В мае 2024 года экс-судья был вынужден бежать из родной страны, где его преследовали из-за несогласия с политикой и действиями властей. Томаш Шмидт попросил защиты у белорусских властей. Ему было предоставлено убежище в Беларуси.

# Международная политика

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