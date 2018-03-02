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«Без истории мы не сможем построить мирного будущего». В Могилёве открылась выставка, посвящённая лагерю смерти «Тростенец»

02 марта 2018 07:49
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Новости Беларуси. «Лагерь смерти Тростенец. История и память». В Могилеве открылась выставка, посвященная крупнейшему на территории Беларуси концлагерю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основе экспозиции – биографические зарисовки, создающие портрет жертв войны.

«Без истории мы не сможем построить мирного будущего». В Могилёве открылась выставка, посвящённая лагерю смерти «Тростенец»-1

«Без истории мы не сможем построить мирного будущего». В Могилёве открылась выставка, посвящённая лагерю смерти «Тростенец»-3

Лагерь Тростенец был создан фашистами в окрестностях Минска. Он действовал почти четыре года. За это время его жертвами стали около 200 тысяч человек.

Выставка оформлена в виде стендов, на которых помещены фотографии и информация о лагере и его узниках. А с помощью планшетов можно познакомиться с воспоминаниями выживших, а также с архивными документами.

«Без истории мы не сможем построить мирного будущего». В Могилёве открылась выставка, посвящённая лагерю смерти «Тростенец»-6

Елена Минченя, житель Могилева:
Выставка, конечно, впечатляет. Люди поработали профессионально, компетентно, современно. В такой интересной современной форме надо эту информацию доносить до нас, ныне живущих.

«Без истории мы не сможем построить мирного будущего». В Могилёве открылась выставка, посвящённая лагерю смерти «Тростенец»-9

Петер Деттмар, посол Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь:
Без истории мы не сможем построить мирного будущего. История – это неотъемлемая часть нашей жизни. Нам необходимо хранить память об истории для того, чтобы мы могли строить мирное будущее.

«Без истории мы не сможем построить мирного будущего». В Могилёве открылась выставка, посвящённая лагерю смерти «Тростенец»-12

Над этой экспозицией работала совместная белорусско-немецкая группа историков. Проект уникальный. Познакомиться с выставкой можно и в Германии, и в Беларуси. В Могилеве выставка продлится до 18 марта, а затем переедет в Гомель.

# общество # Фотофакт # Петер Деттмар # Выставка

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