«Без истории мы не сможем построить мирного будущего». В Могилёве открылась выставка, посвящённая лагерю смерти «Тростенец»
Новости Беларуси. «Лагерь смерти Тростенец. История и память». В Могилеве открылась выставка, посвященная крупнейшему на территории Беларуси концлагерю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В основе экспозиции – биографические зарисовки, создающие портрет жертв войны.
Лагерь Тростенец был создан фашистами в окрестностях Минска. Он действовал почти четыре года. За это время его жертвами стали около 200 тысяч человек.
Выставка оформлена в виде стендов, на которых помещены фотографии и информация о лагере и его узниках. А с помощью планшетов можно познакомиться с воспоминаниями выживших, а также с архивными документами.
Елена Минченя, житель Могилева:
Выставка, конечно, впечатляет. Люди поработали профессионально, компетентно, современно. В такой интересной современной форме надо эту информацию доносить до нас, ныне живущих.
Петер Деттмар, посол Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь:
Без истории мы не сможем построить мирного будущего. История – это неотъемлемая часть нашей жизни. Нам необходимо хранить память об истории для того, чтобы мы могли строить мирное будущее.
Над этой экспозицией работала совместная белорусско-немецкая группа историков. Проект уникальный. Познакомиться с выставкой можно и в Германии, и в Беларуси. В Могилеве выставка продлится до 18 марта, а затем переедет в Гомель.