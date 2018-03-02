«Без истории мы не сможем построить мирного будущего». В Могилёве открылась выставка, посвящённая лагерю смерти «Тростенец»

Новости Беларуси. «Лагерь смерти Тростенец. История и память». В Могилеве открылась выставка, посвященная крупнейшему на территории Беларуси концлагерю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лагерь Тростенец был создан фашистами в окрестностях Минска. Он действовал почти четыре года. За это время его жертвами стали около 200 тысяч человек.

Выставка оформлена в виде стендов, на которых помещены фотографии и информация о лагере и его узниках. А с помощью планшетов можно познакомиться с воспоминаниями выживших, а также с архивными документами.