Какие новые специальности предлагают для абитуриентов колледжи и лицеи Минска?
Новости Беларуси. В учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования Минска для абитуриентов предлагают новые специальности. Наибольшей популярностью пользуются профессии в сферах строительства и транспорта. С сентября будут открыты три новые для города квалификации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Минском государственном профессиональном лицее № 9 автомобилестроения теперь можно поступить на «слесаря-электрика по ремонту электрооборудования», а в Минском государственном профессионально-техническом колледже железнодорожного транспорта имени Евгения Юшкевича – на «помощника машиниста дизель-поезда» и «составителя поездов». Возобновляется набор и на творческую специальность «изготовитель художественных изделий из керамики» в Минском государственном профессионально-техническом колледже декоративно-прикладного искусства имени Николая Кедышко.
Люция Жук, главный специалист сектора профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома:
Учреждения образования всегда заинтересованы в подготовке специалистов с рабочим образованием с учетом потребностей организации – заказчика кадров, а также востребованностью абитуриентами. Поэтому структура квалификаций и специальностей каждый год корректируется. 15 квалификаций были приостановлены, но открыты по новым квалификациям. Можем сказать, что профессиональное образование не стоит на месте, оно всегда шагает в ногу с рынком труда.