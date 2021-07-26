Какие новые специальности предлагают для абитуриентов колледжи и лицеи Минска?

Новости Беларуси. В учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования Минска для абитуриентов предлагают новые специальности. Наибольшей популярностью пользуются профессии в сферах строительства и транспорта. С сентября будут открыты три новые для города квалификации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минском государственном профессиональном лицее № 9 автомобилестроения теперь можно поступить на «слесаря-электрика по ремонту электрооборудования», а в Минском государственном профессионально-техническом колледже железнодорожного транспорта имени Евгения Юшкевича – на «помощника машиниста дизель-поезда» и «составителя поездов». Возобновляется набор и на творческую специальность «изготовитель художественных изделий из керамики» в Минском государственном профессионально-техническом колледже декоративно-прикладного искусства имени Николая Кедышко.