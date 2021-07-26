Когда поликлиника №15 в Минске переедет в новое здание?

Новости Беларуси. В Московском районе продолжается строительство нового здания городской поликлиники № 15 для взрослых, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Московском районе продолжается строительство нового здания городской поликлиники № 15 для взрослых, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В учреждении будут терапевтические отделения, кабинеты приема узких специалистов, клинико-диагностическая лаборатория, женская консультация, отделение медицинской реабилитации. Поликлиника рассчитана на 850 посещений в смену.
Открытие планируется летом 2022-го. Пока медучреждение располагается в старом здании на улице Розы Люксембург. В столице до 2025 года запланировано строительство четырех детских и трех взрослых поликлиник.