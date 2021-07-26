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Когда поликлиника №15 в Минске переедет в новое здание?

26 июля 2021 13:32
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Новости Беларуси. В Московском районе продолжается строительство нового здания городской поликлиники № 15 для взрослых, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Когда поликлиника №15 в Минске переедет в новое здание?-1

В учреждении будут терапевтические отделения, кабинеты приема узких специалистов, клинико-диагностическая лаборатория, женская консультация, отделение медицинской реабилитации. Поликлиника рассчитана на 850 посещений в смену.

Когда поликлиника №15 в Минске переедет в новое здание?-4

Открытие планируется летом 2022-го. Пока медучреждение располагается в старом здании на улице Розы Люксембург. В столице до 2025 года запланировано строительство четырех детских и трех взрослых поликлиник.

# Учреждения здравоохранения # общество # Фотофакт

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