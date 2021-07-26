Прямой эфир

Андрей Швед об уголовном деле о геноциде белорусов: подготовим пакет документов для должностных лиц иностранных государств

26 июля 2021 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Генеральная прокуратура должна незыблемо стоять на страже закона и порядка. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом генерального прокурора Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Швед об уголовном деле о геноциде белорусов: подготовим пакет документов для должностных лиц иностранных государств-1

К этому дню специалистами по факту геноцида допрошены более 4 000 живых свидетелей, установлены имена четырех сотен карателей, выявлены порядка ста новых мест массовых захоронений мирных граждан.

Александр Лукашенко о Литве: они нас душат и требуют, чтобы на последнем вздохе мы их защищали

Андрей Швед об уголовном деле о геноциде белорусов: подготовим пакет документов для должностных лиц иностранных государств-4

Доложено главе государства и о мерах, которые принимаются в борьбе с экстремизмом и терроризмом. По этим фактам возбуждено больше 4 000 уголовных дел. По таким эпизодам прокуроры занимают принципиальную позицию – виновным назначается строгое наказание. Отдельно обсуждался вопрос о восстановлении исторической справедливости в отношении экстремистской символики.

Андрей Швед об уголовном деле о геноциде белорусов: подготовим пакет документов для должностных лиц иностранных государств-7

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Бчбшная так называемая символика в виде вот этого полотна бело-красного цвета использовалась как элемент униформы ряда карательных батальонов, обязательный элемент. Мы завершаем подготовку материала для обращения в Верховный суд с целью признания этого полотна экстремистской символикой. Ну и ряд других вопросов, связанных с дальнейшим ходом. Планируем следственные действия по делу о геноциде. В частности доложено, что мы подготовим большой пакет документов для ряда должностных лиц иностранных государств, где покажем и расскажем о тех зверствах, которые учиняли фашисты и их пособники в годы Великой Отечественной войны, и о связи фашизма периода Второй мировой войны и нынешних так называемых неонацистов, и формах и методах, которые проявлялись и принимались тогда и принимаются сейчас, и предпринимались с целью уничтожения нашего государства.

Андрей Швед об уголовном деле о геноциде белорусов: подготовим пакет документов для должностных лиц иностранных государств-10

Обсудили на встрече во Дворце Независимости и криминогенную ситуацию в стране. В целом уровень преступности под контролем правоохранителей. Так, отмечается снижение уровня особо опасных преступлений. Деструктивные проявления в основном «ушли» в интернет. Доложено Президенту о результатах борьбы с наркотрафиком. Андрей Швед подчеркнул, что прокуратура ориентирует правоохранительные органы на работу в «штатном» режиме, учитывая стабилизацию ситуации.

# Великая Отечественная война # общество # Андрей Швед # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Какие новые специальности предлагают для абитуриентов колледжи и лицеи Минска?
26 июля 2021 13:55

Какие новые специальности предлагают для абитуриентов колледжи и лицеи Минска?

Когда поликлиника №15 в Минске переедет в новое здание?
26 июля 2021 13:32

Когда поликлиника №15 в Минске переедет в новое здание?

В цистерну с аммиаком врезался грузовик. В Гродно стартовали тактические учения МЧС
26 июля 2021 13:18

В цистерну с аммиаком врезался грузовик. В Гродно стартовали тактические учения МЧС