Андрей Швед об уголовном деле о геноциде белорусов: подготовим пакет документов для должностных лиц иностранных государств

Доложено главе государства и о мерах, которые принимаются в борьбе с экстремизмом и терроризмом. По этим фактам возбуждено больше 4 000 уголовных дел. По таким эпизодам прокуроры занимают принципиальную позицию – виновным назначается строгое наказание. Отдельно обсуждался вопрос о восстановлении исторической справедливости в отношении экстремистской символики.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Бчбшная так называемая символика в виде вот этого полотна бело-красного цвета использовалась как элемент униформы ряда карательных батальонов, обязательный элемент. Мы завершаем подготовку материала для обращения в Верховный суд с целью признания этого полотна экстремистской символикой. Ну и ряд других вопросов, связанных с дальнейшим ходом. Планируем следственные действия по делу о геноциде. В частности доложено, что мы подготовим большой пакет документов для ряда должностных лиц иностранных государств, где покажем и расскажем о тех зверствах, которые учиняли фашисты и их пособники в годы Великой Отечественной войны, и о связи фашизма периода Второй мировой войны и нынешних так называемых неонацистов, и формах и методах, которые проявлялись и принимались тогда и принимаются сейчас, и предпринимались с целью уничтожения нашего государства.