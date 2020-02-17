Бетон низкого качества и опилки. Что показала экспертиза дома на Широкой и как решается вопрос с ремонтом

Новости Беларуси. Бетон низкого качества и опилки. Стали известны результаты обследования дома по улице Широкой, 3 в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, год назад жителей многоэтажки экстренно эвакуировали, чтобы укрепить аварийную колонну. Наша съемочная группа следит за ситуацией. Жилец дома на Широкой: «Пока не начал трещать дом по швам, ничего не производилось» Последняя экспертиза показала, что бетон на некоторых участках разморожен, то есть нарушены его прочностные качества. Жильцы обеспокоены: что будет дальше с их квартирами, за которые многие еще платят кредиты? И за чей счет пройдет капитальный ремонт? Анастасия Ярощик-Корниенко изучила заключение экспертов.

Семья Гридюшко в новую детскую комнату покупала карту, чтобы изучать географию. В реалии декор оказался путеводителем по трещинам.

Светлана Гридюшко, жительница дома:

Въехали и оказалось, что у нас стена поехала, трещина образовалась.

Вовсе не такой себе представляли жизнь новоселы, переезжая на долгожданные квадратные метры. Еще на этапе строительства жильцы почувствовали неладное: подрядные организации, которые возводили многоэтажку, постоянно менялись. Стройку то и дело замораживали.

В 2015-м 144 семьи наконец-то получили ключи и сделали ремонт. Среди них и семья Александра Скалабана. Из однушки переехали в трешку с двумя детьми. Оставалось только платить кредит. Но прошлой весной дом стал трещать по швам. Тогда же и наша съемочная группа выезжала на место. Колонна второго подъезда сильно деформировалась. Первые исследования подтвердили: требуется срочная эвакуация и ремонт. За пять часов элемент укрепили.

Александр Скалабан, житель дома:

Получается, что всю жизнь работал, чтобы была квартира, а в итоге может и ничего не оказаться. Тем более у нас сейчас еще и кредит на эту квартиру.

Работы по изучению и мониторингу дома не остановились. Бетонный пациент под постоянным контролем.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

На фасаде здания желтые метки – это геодезические марки. По ним специалисты постоянно проводят замеры на предмет устойчивости конструкции. По периметру установлены датчики, которые в режиме реального времени передают информацию о состоянии здания.

Есть даже мобильное приложение. Информация с датчиков поступает прямо на телефон главного специалиста. В его руках график (почти кардиограмма) плиты перекрытия.

Валерий Пастушков, главный специалист НПУП «Стройреконструкция:

Практически каждые пять минут снимаются данные со здания, и мы можем фиксировать состояние.

«Стройреконструкция» обследовала дом. Уже известны результаты анализа. В бетоне плит перекрытия и колонн дома на Широкой присутствуют опилки. Это не значит, что многоэтажка деревянная.

Валерий Пастушков:

Эти опилки возникли при зимнем бетонировании, при смывке снега в те участки колонн, которые потом дальше бетонировались. Это привело и к уменьшению прочностных характеристик бетона, и возникновению в составе бетона этой стружки. Нами разработано усиление этих узлов. То есть это не у целой колонны уменьшена прочность бетона, а участок толщиной около 4-5 сантиметров.

Строить в зимней период можно и нужно, но строго соблюдая технику проведения строительно-монтажных работ. Ситуацию на Широкой в «Стройреконструкции» классифицируют как третью категорию: не аварийная, но медлить с капитальным ремонтом нельзя.

Валерий Пастушков:

На данный момент никакой угрозы безопасности пребывания людей нет. Усиления, которые запланированы, относятся к третьей категории усилений. Они заложены в проекте, они будут выполнены обязательно. Эти усиления нужно выполнять. Если их не выполнять, может произойти все что угодно.

Сергей Щиглевский, заместитель директора КУП «ЖКХ Советского района г. Минска»:

В настоящее время дом включен в план капитального ремонта. По выданному техническому заключению и рекомендации будет разработана проектно-сметная документация и в дальнейшем проведен капитальный ремонт дома. Пока эти работы оплачиваются за счет средств местного бюджета. Почему дом дал трещину? Кто виноват в сложившейся ситуации? На этот и другие вопросы ищут ответы и следователи.

Светлана Гридюшко:

Конечно, хотелось бы здесь все-таки жить. Потому что сейчас ты переживаешь почти каждый день: что дальше будет происходить, как это все будет. Нам сообщили, что будет капитальный ремонт дома. Что до четвертого этажа и включительно наша квартира будет подвергнута каким-то изменениям. Причем если внешнее будет оплачено, то все, что касается ремонта, все, что мы здесь сделали – пока оплаты никакой не будет. Даже об этом речи не идет.