БРСМ на стройках гостиниц к чемпионату мира по хоккею организует строительные отряды

Новости Беларуси. Приближающийся чемпионат мира по хоккею подарил столичным школьникам и студентам возможность неплохо подзаработать. Белорусский республиканский союз молодежи на стройках гостиниц организует строительные отряды.

Также у минской молодежи появиться возможность попрактиковаться в разговорном английском. Сейчас проводится набор школьников и студентов с отличным знанием иностранного языка для общения с гостями и участниками чемпионата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Чечукевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

Формирование обслуживающего персонала новых гостиниц за счет студенческих сервисных отрядов. Общая потребность – порядка 250 человек. Как правило, такие вакансии как горничная, официанты, другой обслуживающий персонал, администраторы этажей. Сегодня мы формируем пакет предложений для молодежи, чтобы они могли посмотреть вакансии, посмотреть размер оплаты труда. Для этих вакансий будет организован гибкий график, то есть ребята смогут обучаться в вузах и параллельно работать. И при этом будет достаточно неплохой размер оплаты труда.