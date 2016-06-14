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Бесплатный велопрокат откроется в Минске 17 июня: нужен лишь паспорт

14 июня 2016 17:24
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Новости Беларуси. Прокатиться с ветерком по столице скоро сможет любой желающий. Бесплатный велопрокат откроется в Минске 17 июня. Как показал опыт, минчане и гости столицы с удовольствием пересаживаются на этот двухколесный транспортом: более 2,5 тысяч человек воспользовались предложением в 2015 году. Да и сам Минск по праву считается одним из городов, наилучшим образом приспособленных для велопрогулок.

Бесплатно взять велосипед напрокат могут лица достигшие 18 лет при наличии паспорта. Каждый велосипед оборудован кодовым замком. Им же необходимо закрепить транспортное средство на парковке во время сдачи.

Цель акции не просто создать бесплатный велопрокат, но и обеспечить доступность велосипеда как городского транспорта. Продлиться акция до октября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Велосипед

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