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Школьники из Мяделя заняли первое и третье места на международном конкурсе по моделированию робототехники

14 июня 2016 14:01
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Новости Беларуси. Одни из лучших молодых конструкторов робототехники живут в Мяделе. Ученики местной гимназии-интерната стали победителями крупного международных конкурса по моделированию умных машин.

Робота-чертежника, которого разработали шестиклассники, признали лучшим в номинации «промышленность». Аппарат может не просто чертить отдельные линии, но и рисовать сложные картины и даже заниматься лазерной резкой. Среди лучших также разработка мядельских школьников в категории «мобильная робототехника». Машина-манипулятор понравилось высокому жюри и оказалась на третьем месте, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Роботы

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