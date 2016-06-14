Летние оздоровительные лагеря: сколько стоит отправить туда ребенка и чем его там развлекут

Новости Беларуси. В летних оздоровительных лагерях Беларуси подходит к завершению первая смена. Тысячи детей после учебного года набираются сил, участвуя в спортивных состязаниях и развлекательных программах. Отправить ребенка в детский лагерь сегодня может каждый родитель. Большую часть стоимости путевки оплачивает государство.

Такая картина в детском лагере «Родник» под Могилевом не редкость. Если, конечно, вожатые не видят. Что поделать, если в тихий час не до сна.

В остальное время тоже скучать особо некогда. Детский день расписан чуть ли не поминутно. На спортивной площадке чемпионат лагеря по футболу. У этих детей свой Евро.

Пока одни проводят время на спортивной площадке, другие заняты созданием радужного ковра. Каждый отряд рисует свой цвет. Будет ярко.

Ксения Гончарова, воспитанник детского оздоровительного лагеря:

Мы раскрашиваем асфальт. Чтобы стало ярче и красивее.

Занятие себе здесь уж точно найдет каждый.

Арина Дубровская, воспитанник детского оздоровительного лагеря:

Мне здесь очень нравится, тут так весело. Почти каждый день конкурсы. И я выиграла мини-«Мисс», «Мисс лагеря».

На закате дня традиционная линейка. За участие в конкурсах и соревнованиях наиболее активные получают специальные векселя. Потом, в конце смены, на ярмарке их можно будет обменять на конфеты и шоколадки.

А на десерт – дискотека. Эдакий детский Казантип для ребят постарше.

Отправить ребенка в детский лагерь сегодня в Беларуси не проблема. Было бы желание. Ребятам весело, они под присмотром, накормлены, родители спокойны. И, что немаловажно, большую часть путевки оплачивает государство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Германович, старший воспитатель детского оздоровительного лагеря:

Одна смена максимально по возрасту стоит для родителей порядка 3 млн 600 тысяч. Но родительская доплата составляет примерно треть, это миллион с небольшим. Остальное платит государство.

Совсем скоро эти мальчишки и девчонки поедут домой. А пока нужно компенсировать потраченную за день энергию. Лето еще только начинается.