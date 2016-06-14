«Когда видишь свою фамилию в такой солидной газете, появляется чувство гордости»: «Республике» – 25 лет

Новости Беларуси. «Рэспублика» отмечает юбилей. Сегодня 25 лет со дня выхода в печать дебютного номера этого популярного издания. С юбилеем творческий коллектив поздравил Александр Лукашенко. Глава государства пожелал вдохновения, интересных публикаций, расширения читательской аудитории и новых успехов на благо родной Беларуси.

Газета «Рэспублика» первой перешла на печатный набор верстки и первой освоила формат А3. Существенно за эти годы изменился и внешний облик издания.

Александр Рудницкий, обозреватель газеты «Республика»:

Бег времени неумолим, на тот момент была шевелюра, какие-то души прекрасные порывы.

Он часто вспоминает, как после выхода в свет дебютного номера с коллегами (человек 8, говорит, было) поехали в ресторан праздновать. Это ж целое событие. Из старожилов их осталось двое. Сегодня Александр Сергеевич – в редакции человек незаменимый, и это не громкие слова. В «Республику» пришел из «Сельской газеты» уже опытным журналистом, с тех пор объездил всю ее. Ни на минуты не останавливается и сегодня. Уже завтра в 6 утра прямым рейсом до Гродно.

Александр Рудницкий, обозреватель газеты «Республика»:

Она сразу же, с первых дней выхода ориентировалась на читателей достаточно подготовленных, интеллектуалов.

В далеком 1991 году обозреватель Рудницкий разработал концепцию уже «Вестей потребкооперации». Все эти годы их издает «Республика», она же сама с 2013 года входит в холдинг редакции «Советская Белоруссия».

Михаил Вальковский, первый заместитель главного редактора газеты «Республика»:

«Республика» была первой, кто перешел на компьютерную верстку. Первой освоила формат А3. Изменилась полиграфия, сейчас видим полноцветное издание.

Михаил Вальковский за 21 год (именно столько он шагает вместе с газетой) поднялся по максимуму по редакционным ступеням: корреспондент, обозреватель и первый замглавного редактора. Работал в президентском пуле и с пятью премьер-министрами. Динамично, говорит, за эту четверть века менялась страна, а с ней тематика публикаций. Выросло уже целое поколение белорусов. В юбилейном номере истории тех, кто родился в один день с «Республикой»

«Пока в блокноте-ежедневнике на ближайшие годы в графе под № 1 записано четко и однозначно: «Работа»... Уверена: на следующую нашу встречу приеду уже в новом статусе – жены и мамы». Виктория.

«Мне кажется, это закон диалектики: в 15 – ты еще ребенок, о котором заботятся. В 20 – студент, завершивший образование и готовый упорхнуть из родительского гнезда. В 25 – взрослый человек, который самостоятельно принимает все решения и берет на себя ответственность за других людей». Дмитрий.

Меж тем с годами все моложе становится творческий коллектив редакции. В 2005 году, еще будучи студенткой журфака, в дверь редакции постучала и Полина. Работала в отделе культуры, сейчас пишет об экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полина Сахарук, специальный корреспондент газеты «Республика»:

Когда ты видишь свою фамилию в такой солидной газете, конечно, появляется чувство гордости. Я помню до сих пор, как мне звонили из районной газеты, где я вырастала. Учителя поздравляли.

А потом возле фамилии Сахарчук появилась буковка «Р». А еще спустя годы Полина победила в молодежном конкурсе журналистской братии «Дебют» и стала обладателем «Золотой литеры». Может, от того и дней на календаре не замечает – график.

Полина Сахарук, специальный корреспондент газеты «Республика»:

Я буквально пять минут назад вернулась с предприятия, выезжала, не успела еще поменять.