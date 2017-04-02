Бесплатный синий трамвай с куклой льва внутри. Театральный транспорт появился 2 апреля в Минске

Новости Беларуси. Театральный транспорт на улицах Минска. В столице 2 апреля курсирует непривычный трамвай, за проезд в котором не нужно платить. Приурочена акция ко Всемирному дню информирования о проблеме аутизма, а также премьере мюзикла «Чыгунка» с участием особых детей.
Удивляет не только цвет вагона – синий – это символ борьбы с болезнью, но и его «начинка». В салоне каждого пассажира встречает веселая ростовая кукла – лев. Она рассказывает о проблемах аутизма, а также о музыкальной сказке необычного формата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ирина Пушкарева, художественный руководитель семейного инклюзивного театра «I»:
Это второй такой масштабный проект на большой сцене. Спектакль, конечно, о дружбе, о том, что на самом деле все детки равны, все талантливые. Там несколько параллелей. Так называемое зазеркалье, мы хотели окунуться в жизнь ребенка с аутизмом.
Мюзикл «Чыгунка» – самый масштабный инклюзивный спектакль, который когда-либо ставили в Беларуси. Написан он по пьесе 11-летнего мальчика с особым развитием. На одну сцену с особенными детьми вышли и обычные актеры. Всего в постановке приняли участие 35 юных талантов.