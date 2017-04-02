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Весна пришла в Беларусь. До 23 градусов тепла ожидается 2 апреля по югу страны

02 апреля 2017 10:25
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Новости Беларуси. Весна на грани лета. 2 апреля до 23 градусов тепла ожидается по югу Беларуси. Благодаря такой погоде появились первые цветы на деревьях. Сережки выпустила ольха, а многие виды ивы покрылись, как говорят в народе, «котиками». Зацвели ветреницы или, как их еще именуют, анемоны. Часто этот цветок вместе с перелеской и фиалкой называют общим словом «подснежник» или вестниками настоящей весны.

Не обделит природа и еще верным знаком начала цветущей поры года. 3 апреля синоптики обещают первые грозы. Они прогремят в отдельных районах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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