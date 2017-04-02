Сотни деревьев от частников Международного космического конгресса. Аллея космонавтов появится в Минске

Новости Беларуси. Аллея космонавтов появится в Минске. Сотни деревьев посадят участники Международного космического конгресса. Форум пройдет осенью в 2018 году в Минске. Белорусская столица соберет около 200 покорителей космоса из 34 стран.

На проведение конгресса кроме Беларуси претендовали также Италия, Украина, Литва и Финляндия. Форум такого уровня сможет принести нашей стране дивиденды в виде соглашений с международными агентствами-лидерами в освоении космического пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.