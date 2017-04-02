Базальт как сырье в сельском хозяйстве в качестве эксперимента опробовали в Беларуси: отмечен рост урожайности

Новости Беларуси. Базальты будут применяться в сельском хозяйстве Беларуси. Новый для нашей страны вид сырья в качестве эксперимента опробовали несколько хозяйств. Здесь отмечен рост урожайности. Кроме того, эта порода – сырье для производства стройматериалов и минеральных волокон.
Белорусские геологи впервые открыли месторождение базальтов. Его запасы в Пинском районе оцениваются в 30 миллионов тонн. Сейчас геологические службы сосредоточены на детальной разведке залежей, после чего возможно будет приступить к добыче сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Подгорный, генеральный директор научно-производственного центра по геологии:
Это прорыв в геологической науке, который имеет под собой мощный экономический потенциал. Это импортозамещающее сырье. Базальт может применяться в качестве удобрения, он дает прирост урожайности. Причем без какой-то сложной подготовки. Во-вторых, базальт – это ценное сырье для строительной отрасли, для керамической промышленности, для производства стройматериалов. То, что есть месторождение, через год-два при разумных инвестициях будет использовано в народном хозяйстве и даже появится на строительных рынках и так далее.
2 апреля в Беларуси отмечается День геолога. Представителей этой профессии называют глазами промышленности. В нашей стране добываются нефть, мел, сапропели, калийная соль, торф, песок. Ведется и разработка новых видов полезных ископаемых.