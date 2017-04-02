Прямой эфир

Базальт как сырье в сельском хозяйстве в качестве эксперимента опробовали в Беларуси: отмечен рост урожайности

02 апреля 2017 10:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Базальты будут применяться в сельском хозяйстве Беларуси. Новый для нашей страны вид сырья в качестве эксперимента опробовали несколько хозяйств. Здесь отмечен рост урожайности. Кроме того, эта порода – сырье для производства стройматериалов и минеральных волокон.

Белорусские геологи впервые открыли месторождение базальтов. Его запасы в Пинском районе оцениваются в 30 миллионов тонн. Сейчас геологические службы сосредоточены на детальной разведке залежей, после чего возможно будет приступить к добыче сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Базальт как сырье в сельском хозяйстве в качестве эксперимента опробовали в Беларуси: отмечен рост урожайности-1

Евгений Подгорный, генеральный директор научно-производственного центра по геологии:
Это прорыв в геологической науке, который имеет под собой мощный экономический потенциал. Это импортозамещающее сырье. Базальт может применяться в качестве удобрения, он дает прирост урожайности. Причем без какой-то сложной подготовки. Во-вторых, базальт – это ценное сырье для строительной отрасли, для керамической промышленности, для производства стройматериалов. То, что есть месторождение, через год-два при разумных инвестициях будет использовано в народном хозяйстве и даже появится на строительных рынках и так далее.

2 апреля в Беларуси отмечается День геолога. Представителей этой профессии называют глазами промышленности. В нашей стране добываются нефть, мел, сапропели, калийная соль, торф, песок. Ведется и разработка новых видов полезных ископаемых.

# общество # Государственная политика в области сельского хозяйства # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Весна пришла в Беларусь. До 23 градусов тепла ожидается 2 апреля по югу страны
02 апреля 2017 10:25

Весна пришла в Беларусь. До 23 градусов тепла ожидается 2 апреля по югу страны

«Любой стресс можно выходить». Как движение и запахи избавляют от грусти
01 апреля 2017 18:10

«Любой стресс можно выходить». Как движение и запахи избавляют от грусти

«Делу время, потехе час – но, чтоб этот час находился каждый день»: как сохранить душевное равновесие?
01 апреля 2017 18:09

«Делу время, потехе час – но, чтоб этот час находился каждый день»: как сохранить душевное равновесие?