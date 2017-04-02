Базальт как сырье в сельском хозяйстве в качестве эксперимента опробовали в Беларуси: отмечен рост урожайности

Новости Беларуси. Базальты будут применяться в сельском хозяйстве Беларуси. Новый для нашей страны вид сырья в качестве эксперимента опробовали несколько хозяйств. Здесь отмечен рост урожайности. Кроме того, эта порода – сырье для производства стройматериалов и минеральных волокон.

Белорусские геологи впервые открыли месторождение базальтов. Его запасы в Пинском районе оцениваются в 30 миллионов тонн. Сейчас геологические службы сосредоточены на детальной разведке залежей, после чего возможно будет приступить к добыче сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.