Бесплатный курс «Компьютер с нуля» появился в Национальной библиотеке. Чему можно обучиться

Вероника Макаревич, корреспондент:

В этом году сентябрь – начало учебного года не только для школьников, но и для старшего поколения. Так, в Национальной библиотеке Беларуси открылся бесплатный курс «Компьютер с нуля». Доступно, полезно, а главное бесплатно. Помочь освоить азы цифровой грамотности, познакомить с миром высоких технологий – далеко не полный список того, чем может порадовать программа курса будущих студентов.

Маргарита Знак, заведующая отделом обслуживания официальными документами Национальной библиотеки Республики Беларусь:

Обучение на нашем курсе «Компьютер с нуля» подходит для начинающих пользователей, тех, кто не работал с персональным компьютером, а также для людей пожилого возраста, которые хотят пополнить свои знания для жизни в современном мире, обучиться современным возможностям в интернете. Найти старых друзей в социальной сети, заказать талончик к нужному врачу или же просто узнать последние мировые новости онлайн. Организаторы курса «Компьютер с нуля» уверяют: в программу обучения вошли только самые важные и полезные знания.

Маргарита Знак:

Пользователям на практике показывают, как искать информацию во всемирной сети, как создать свой электронный ящик на почтовых сервисах, учат обмениваться письмами, пересылать фотографии, рассказывают правила пользования электронной почтой. Читатели имеют возможность зарегистрироваться на сайтах, создать свой электронный ящик. Занятие длится приблизительно полтора часа. Сам курс рассчитан на год, начинается он в сентябре и заканчивается в мае.

Сотрудники Национальной библиотеки рассказали журналистам, что компьютерный курс пользуется огромной популярностью среди читателей. Всего за пару дней им удалось набрать аж 4 группы студентов, поэтому сейчас записаться на обучение, к сожалению, нельзя. Но расстраиваться рано. Двери интернет-центра на базе Национальной библиотеки всегда открыты для всех желающих.