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«Наша страна всегда была мирная, и мы хотим сохранить этот мир». Тысячи белорусов принимают участие в автопробегах по стране

07 сентября 2020 07:38
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Новости Беларуси. К патриотическому марафону в поддержку мира и безопасности в государстве присоединяется все больше белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране проходят митинги, вело- и автопробеги.

«Наша страна всегда была мирная, и мы хотим сохранить этот мир». Тысячи белорусов принимают участие в автопробегах по стране-1

Так, в минувшие выходные состоялся масштабный автопробег по Минской области. Его участники поставили перед собой задачу побывать в каждом районе региона и в общей сложности преодолеть 1200 километров.

Автолюбители собрались, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Они против раскола в обществе, хотят мирной и спокойной жизни.

«Наша страна всегда была мирная, и мы хотим сохранить этот мир». Тысячи белорусов принимают участие в автопробегах по стране-4

С такой же мотивацией накануне в путь отправились и автомобилисты Гомеля. По улицам города проехали десятки машин с национальной символикой.

«Наша страна всегда была мирная, и мы хотим сохранить этот мир». Тысячи белорусов принимают участие в автопробегах по стране-7

Наша страна всегда была мирная, и мы хотим сохранить этот мир для нас, для наших детей, для наших родителей.

Мы не нарушаем правил дорожного движения, то есть мы едем тихо. Все наши мероприятия согласованы, маршрут согласован. Мы не сигналим, не «моргаем», не нарушаем правил дорожного движения.

«Наша страна всегда была мирная, и мы хотим сохранить этот мир». Тысячи белорусов принимают участие в автопробегах по стране-10

Хотим показать, продемонстрировать оппонентам нашим, что мы не 3 %, нас гораздо больше. Не получится нас, большинство, сделать меньшинством.

«Наша страна всегда была мирная, и мы хотим сохранить этот мир». Тысячи белорусов принимают участие в автопробегах по стране-13

Наш пробег сделан для того, чтобы обратить на себя внимание, чтобы люди видели, что мы спокойно не отдадим нашу страну. Мы будем за нее стоять до последнего.

«Наша страна всегда была мирная, и мы хотим сохранить этот мир». Тысячи белорусов принимают участие в автопробегах по стране-16

За Беларусь! Эти два понятных каждому слова сегодня объединяют тысячи жителей нашей страны, тех, кто выступает за независимость, стабильность и спокойствие в государстве.

К патриотическому марафону присоединяются малые города и поселки. Не станет исключением и нынешний понедельник, 7 сентября.

# Государственная социальная политика # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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