«Наша страна всегда была мирная, и мы хотим сохранить этот мир». Тысячи белорусов принимают участие в автопробегах по стране

Новости Беларуси. К патриотическому марафону в поддержку мира и безопасности в государстве присоединяется все больше белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране проходят митинги, вело- и автопробеги.

Так, в минувшие выходные состоялся масштабный автопробег по Минской области. Его участники поставили перед собой задачу побывать в каждом районе региона и в общей сложности преодолеть 1200 километров. Автолюбители собрались, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Они против раскола в обществе, хотят мирной и спокойной жизни.

С такой же мотивацией накануне в путь отправились и автомобилисты Гомеля. По улицам города проехали десятки машин с национальной символикой.

Наша страна всегда была мирная, и мы хотим сохранить этот мир для нас, для наших детей, для наших родителей. Мы не нарушаем правил дорожного движения, то есть мы едем тихо. Все наши мероприятия согласованы, маршрут согласован. Мы не сигналим, не «моргаем», не нарушаем правил дорожного движения.

Хотим показать, продемонстрировать оппонентам нашим, что мы не 3 %, нас гораздо больше. Не получится нас, большинство, сделать меньшинством.

Наш пробег сделан для того, чтобы обратить на себя внимание, чтобы люди видели, что мы спокойно не отдадим нашу страну. Мы будем за нее стоять до последнего.