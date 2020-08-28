Участники велопробега в Минске: «Правильно мирно выражать свою гражданскую позицию»

Новости Беларуси. Тысячи белорусов, неравнодушных к будущему своей страны, в разных уголках Беларуси публично высказывают свою позицию и слова поддержки всем, кто хочет сохранить спокойствие в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сразу несколько таких марафонов прошли 28 августа в Минске.

Ксения Худолей, корреспондент:

Завершилась, пожалуй, одна из самых масштабных акций. Вело-, а после и автопробеги с лаконичным названием «За Беларусь» сегодня прокатились по всей стране. На улицу выходили люди, небезразличные к судьбе свой страны. Их позиция предельно ясна: все они выступают за стабильность, мир, безопасность в нашей стране.

В шесть вечера в нескольких точках стартовал велопробег. Велосипедисты собирались у стелы «Минск – город-герой», Комсомольского озера, футбольного клуба «Минск», Национального олимпийского комитета и Дворца тенниса. Молодежная колонна – полсотни девушек и парней – стартовала от Национальной библиотеки.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Мы традиционно поддерживаем спорт в нашем городе, в нашей стране. И считаем, что этот вид деятельности – он, конечно же, объединяет и может объединить, сплотить всех белорусов. Мы мирно, спокойно проедем по нашему родному городу, еще раз полюбуемся его красотой, чистотой, безопасностью и поддержим мир, стабильность и безопасность в нашей стране, которую для нас символизирует красно-зеленый флаг и глава нашего государства, который победил на выборах.

Наталья Инбулаева, участник велопробега «За Беларусь»:

Правильно мирно выражать свою гражданскую позицию, а не готовить какой-то силовой захват, какую-то провокацию. Если честно, мне стыдно за эту молодежь. Стыдно. Потому что мой дедушка воевал, он был ранен. Я ценю то, что мы имеем, ценю то, как мы сейчас живем. Люди, наверное, просто не видели горя, не видели трудностей. Не знают, что хотят. Я считаю, что наш Президент ведет правильную политику, он очень дальновидный, он очень грамотный политик – это мое мнение.

Присоединились и знаменитые белорусские спортсмены. У Дворца спорта на воду спустились гребцы. Свислочь заполнили байдарки и каноэ с национальной символикой. Спортсменка Анастасия Прокопенко: «Я за то, чтобы были стабильность, спокойствие и солнце над головой» В стороне не остались и столичные водители. У аквапарка «Лебяжий» на старт вышла колонна автолюбителей. Ровно в 19:00 все участники акции встретились возле «Минск-Арены».