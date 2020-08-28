Игорь Сергеенко: «Самое главное сегодня воспитать гражданина, патриота нашей страны»

Новости Беларуси. В преддверии нового учебного года главная задача педагогов – организованно и качественно начать учебный год в школах и вузах страны. От удачного старта зависит результативность и дальнейшей работы. Такое мнение высказал 28 августа глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время педагогической конференции в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для того чтобы обучение проходило успешно, ежегодно делается немало: совершенствуется материально-техническая база учебных заведений, вводятся в строй новые учреждения образования. Необходимо повышать качество образовательных услуг и совершенствовать систему вступительных экзаменов.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: Проблемных вопросов, требующих сегодня какого-либо вмешательства, разрешения на уровне руководства области, страны, нет. Есть конструктивизм, настроенность. Есть желание учиться, созидать и идти дальше. И вот это радует. Самое главное сегодня – воспитать гражданина, патриота нашей страны. Сегодня это особенно важно в современных условиях. С активной гражданской позицией. Я вижу, что и учителя, и преподаватели вузов нацелены на эту работу.

Кирилл Шкурко, студент Могилевского государственного университета им. А. Кулешова:

Я считаю, что у нас замечательная молодежная политика. Все это помогает раскрыться и реализоваться в жизни. И все наши задумки, все наши планы мы должны реализовывать исключительно на благо государства.

Всего в Могилевской области 1 сентября около 113 тысяч учеников сядут за парты школ, гимназий и лицеев. Первый звонок прозвенит для 12 тысяч первоклашек. На подготовку 341 учреждения образования было потрачено 13,5 миллиона рублей.