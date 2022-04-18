Последняя неделя Великого поста перед Пасхой. У православных верующих начинается Страстная седмица

Новости Беларуси. У православных верующих начинается Страстная седмица – самая строгая неделя Великого поста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот период церковь считает важнейшим. Христиане вспоминают о последних днях земной жизни и страданиях Иисуса Христа. В храмах проводятся особые богослужения, которые проникнуты духом покаяния и прощения.