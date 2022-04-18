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Последняя неделя Великого поста перед Пасхой. У православных верующих начинается Страстная седмица

18 апреля 2022 06:29
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Новости Беларуси. У православных верующих начинается Страстная седмица – самая строгая неделя Великого поста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последняя неделя Великого поста перед Пасхой. У православных верующих начинается Страстная седмица-1

Этот период церковь считает важнейшим. Христиане вспоминают о последних днях земной жизни и страданиях Иисуса Христа. В храмах проводятся особые богослужения, которые проникнуты духом покаяния и прощения.  

Последняя неделя Великого поста перед Пасхой. У православных верующих начинается Страстная седмица-4

Верующим рекомендуют проводить время в молитве и тишине, помогать ближним, избегать развлечений и суеты. Завершится последняя неделя Великого поста Светлой Пасхой – в 2022 году православные отметят ее 24 апреля.  

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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