Бесплатной медицины в Беларуси нет, за неё платит государство – директор РНПЦ онкологии

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Поляков. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Тема диагностики и скрининга. В Беларуси это очень развито. Что порекомендуете? Многие реально боятся ходить к врачу.

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

Наша задача – выявить болезнь на максимально ранней стадии или на предопухолевой стадии, если так можно выразиться. В этой ситуации скрининг каких-то заболеваний является лучшим способом предотвратить злокачественную опухоль или вылечить ее на ранней стадии. Но надо понимать, что скрининг – очень дорогое удовольствие. Александр Осенко:

Дорогое для страны. Сергей Поляков:

У нас медицина, хоть и прописано в Конституции, что бесплатная. Но она не бесплатна. За нее платит государство. И платит очень много. Это надо понимать, что бесплатной медицины как таковой нет. Просто для людей оплачивает все государство. Это величайшее достижение.