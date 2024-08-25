Бесплатной медицины в Беларуси нет, за неё платит государство – директор РНПЦ онкологии

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Сергей Поляков.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Тема диагностики и скрининга. В Беларуси это очень развито. Что порекомендуете? Многие реально боятся ходить к врачу.
Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:
Наша задача – выявить болезнь на максимально ранней стадии или на предопухолевой стадии, если так можно выразиться. В этой ситуации скрининг каких-то заболеваний является лучшим способом предотвратить злокачественную опухоль или вылечить ее на ранней стадии. Но надо понимать, что скрининг – очень дорогое удовольствие.
Александр Осенко:
Дорогое для страны.
Сергей Поляков:
У нас медицина, хоть и прописано в Конституции, что бесплатная. Но она не бесплатна. За нее платит государство. И платит очень много. Это надо понимать, что бесплатной медицины как таковой нет. Просто для людей оплачивает все государство. Это величайшее достижение.
Сергей Поляков:
Скрининг тоже является крайне дорогостоящей моделью. Понятно, что дороже человеческой жизни ничего нет. В скрининги мы должны тотально пригласить все группы пациентов. И тут я вам задам вопрос: а придут ли все? К сожалению, нет. В этой ситуации доказанные скрининги, которые показали свою эффективность, – это скрининг рака молочной железы, когда женщинам в определенном возрасте выполняется маммография. Это скрининг рака шейки матки. Скрининг колоректального рака, который, если объединить мужчин и женщин, сейчас занимает первое место не только у нас в стране, а вообще в мире. И скрининг рака предстательной железы для мужчин определенного возраста, в основном старше 50 лет. Методы, которые мы используем при скрининге, должны быть относительно просты, легкодоступны и эффективны.
То, что я перечислил, – уже доказано, что показало свою эффективность. Скрининг рака легкого – там чуть сложнее, но эти научные программы тоже идут, в том числе и у нас. Начав программы скрининга, в стране мы получили определенные результаты, но, к сожалению, вовлечь все население очень сложно. Было принято решение включить программы скрининга в программу диспансеризации.
Если мы выявим… допустим, для предстательной железы это выявление на ранней стадии. Для рака молочной железы – тоже. А для рака шейки матки можно выявить еще предопухолевое состояние.