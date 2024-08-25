Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов «Беларуськалия» с Днём шахтёра

День шахтера ежегодно отмечается в Беларуси в последнее воскресенье августа. С профессиональным праздником коллектив и ветеранов открытого акционерного общества «Беларуськалий» поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эта мирная, созидательная, но очень опасная профессия – удел отважных людей, от которых требуются недюжинные храбрость и сила воли. Рискуя жизнью, вы ежедневно бросаете вызов природным стихиям, продвигаясь к недрам Земли, и неизменно выходите победителями, поднимая на поверхность калийную соль – самый ценный ископаемый ресурс республики и залог высоких урожаев во многих странах. «Беларуськалий» идет в ногу со временем, расширяя спектр производимой продукции. Трудовые традиции и постоянно растущие компетенции всех сотрудников предприятия помогают вам сохранять и укреплять лидирующие позиции на внутреннем и внешних рынках. Убежден, что накопленный опыт, грамотное управление, уникальные технологии и дальше будут способствовать плодотворной и результативной работе предприятия.
День шахтера – это не просто профессиональный праздник для людей определенной профессии, но и день рождения Солигорска, который был заложен в 1958 году специально под строительство калийного комбината. Празднование Дня города началось еще в пятницу, 23 августа, и завершится сегодня большой дискотекой в парке «Четырех стихий».