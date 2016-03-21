Водопровод в Минске: история возникновения, источники и современные проблемы

Город – большой и маленький, современный и древний – не может существовать без воды. Наши предки брали воду в реке – Свислочи – и в колодцах, первое упоминание о которых относится к XVII веку. Некоторые источники подземной воды были достаточно поверхностными, но встречались и колодцы глубиной в 80 метров.

В 1871 году Городская управа приняла решение о создании централизованного водоснабжения в Минске. Через три года 12 февраля в Александровском сквере состоялось официальное открытие столичного водопровода. По этому случаю здесь же был установлен фонтан «Мальчик с лебедем». Первыми потребителями водопроводной воды стали жители центральных районов. Уже тогда забор воды осуществлялся не из реки, а из подземных источников.

Первая станция водоснабжения находилась на улице Захарьевской (ныне это главный проспект) на берегу Свислочи недалеко от здания современного цирка. А на пересечении Захарьевской и Скобелевской (нынешней Красноармейской) находилась водонапорная башня, к сожалению, безвозвратно разрушенная в 50-е годы XX века.

Еще одна водонапорная башня сохранилась до наших дней. Находится она в районе улицы Автодоровской и является единственным в столице инженерным сооружением начала XX века.

Алла Немкович, заместитель директора по кадровым и идеологическим вопросам УП «Минскводоканал»:

История минского водопровода начиналась со строительства в 1873 году первых глубинных шахтных колодцев, глубина которых составляла около 30 метров, первой насосной станции. Протяженность водопровода в то время составляла около полутора км. В период Великой Отечественной войны водопроводное водоснабжение города очень сильно пострадало, была взорвана немцами при отступлении водостанция «Петровщина», а также скважина, которая располагалась в парке Горького.

Уже после освобождения Минска власти города начали активно восстанавливать водоснабжающее хозяйство.

Сегодня столицу окутывают более трех тысяч водопроводных сосудов. Из наземных источников к нам попадает 30% воды, вся остальная – артезианская.

В Советский, Первомайский, Центральный, Партизанский, Заводской и большую часть Октябрьского районов вода идет из подземных источников. А водоснабжение Фрунзенского, Московского, Ленинского и частично Октябрьского районов осуществляется из поверхностного источника — канала Вилейско-Минской водной системы. К 2030 году планируется перевести весь город на подземные водоисточники.

Одним из новых и перспективных направлений в производстве воды является диагностика трубопровода. С помощью современных датчиков-регистраторов, течеискателей, логгеров, приборов ТВ-диагностик, робототехнических комплексов обследование городских водопроводных сетей ведется самым тщательным образом. Здесь же следят и за качеством воды. Проверяют сразу по 59 показателям: химическим, микробиологическим и радиологическим.

Наталья Грушник, начальник лаборатории производства «Минскводопровод»:

Раньше контролировалась вода ГОСТами, это были стандарты Советского Союза. Стоит отметить, что все эти ГОСТы были очень затратны и по человеческому ресурсу, и по количеству реактивов, которые использовались. Это вещества ядовитые, это вещества, которые загрязняют окружающую среду. В настоящий момент, конечно, все наши методики переведены на малореактивные методы. Они очень точны, очень хорошо воспроизводимы, но они при этом практически не загрязняют окружающую среду.

Благодаря развитию высокотехнологичного оборудования уже сегодня невозможна какая-либо погрешность. Мониторинг ведется на протяжении семи дней. Пробы воды на самых крупных насосных станциях берут каждый день, на тех, что поменьше – раз в неделю. В год в лабораторию попадает более 16 тысяч проб, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Алла Немкович, заместитель директора по кадровым и идеологическим вопросам УП «Минскводоканал»:

Изменена система подачи воды в связи с вводом в эксплуатацию высотных зданий. Воду необходимо подавать все выше и выше. Поэтому сегодня строится и вводится в эксплуатацию повысительно-насосная станция. Ранее эти функции осуществляли водонапорные башни. Их высота достигала около 50 метров, что, для сравнения, составляет 16-этажный дом.

Насосных станций в городе более 300. И каждый год их количество увеличивается. Благодаря строительству и развитию новых объектов, водопроводных сетей, внедрению энергосберегающего оборудования, уже сегодня ежедневно к нам в дома попадает почти 500 тысяч кубометров воды.

Бесперебойному поступлению воды в дома минчан сегодня ничто не угрожает. Но есть одна давняя проблема, которая с каждым годом становится актуальнее. Она – в нерациональном использовании водных ресурсов. К примеру, сколько нужно воды, чтобы почистить зубы? А сколько за это время выливается воды из крана, если ее не перекрывать? 45 литров за 3 минуты. Из капающего смесителя уходит до 24 литров в сутки, а небольшая течь за этот промежуток времени израсходует около 145.

Для экономии воды следует выбирать ручную стирку, а также стоит чаще предпочитать душ, а не ванну (50 литров против 200).

Вот только как сделать так, чтобы минчане постоянно об этом помнили? Нынешние тарифы на воду редко заставляют задуматься об экономии. Поэтому пока можно надеяться только на сознательность горожан.

Кроме столичного водопровода стратегически важным объектом для Минска является система канализации, которая начала активно развиваться с 1927 года.

Алла Немкович, заместитель директора по кадровым и идеологическим вопросам УП «Минскводоканал»:

Очистка стоков осуществлялась естественным путем, то есть путем подачи на поля фильтрации. Они располагались в районе велозавода.

В 1964 году в столице осуществлен ввод в эксплуатацию первой очереди Минских очистных сооружений. Уже сегодня сюда попадает канализационная вода из всего города. Для ее очистки используют самые современные методики: от простых песколовок и решеток до оборудования, которое удаляет из воды излишние жидкости.

Перед тем, как очищенная вода попадает в Свислочь, она проходит строгий контроль в лаборатории. И важно помнить, что вода, как и любое полезное ископаемое, должна использоваться бережно и рационально.