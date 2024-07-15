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Бесплатная консультация на базе больницы – в Борисове предлагают избавиться от вредных привычек

15 июля 2024 18:02
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На базе Борисовской центральной районной больницы медики предлагают бесплатную консультацию по вопросам пагубного воздействия на здоровье, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Бесплатная консультация на базе больницы – в Борисове предлагают избавиться от вредных привычек-1

Без предварительной записи и анонимно. Алкоголь, курение и употребление психотропных веществ – зависимости, от которых сложно избавится и приносят большой вред организму. Так, специалисты помогают найти оптимальные пути преодоления зависимости. Каждый обратившийся получает консультацию врача. При необходимости рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению.

Бесплатная консультация на базе больницы – в Борисове предлагают избавиться от вредных привычек-4

Александра Корзун, заведующий психоневрологическим диспансером Борисовской центральной районной больницей:
Вопросы бывают разные, но в основном люди интересуются возможностями лечения разных этапов стационарного, амбулаторного, возможности психологической помощи. Психолог у людей ассоциируется не так страшно, как врач-нарколог. Поэтому они спрашивают: как можно прийти, на каких основаниях. Иногда приходят и спрашивают про родственников своих, говорят там мама, тетя, дядя, племянники. Поэтому в основном это о получении информации.

Бесплатная консультация на базе больницы – в Борисове предлагают избавиться от вредных привычек-7

За последние полгода за анонимной помощью обратилось более 150 человек.

# Консультация врача # общество # Новости Минска и Минской области

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