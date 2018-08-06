Как узнать, что пора менять счётчик воды?

И там ему будет выдана информация о сроках следующей поверки.

Василий Ананич, н ачальник центра по расч ётам с потребителями «Водосбыт» УП «Минскводоканал»: На сайте «Минскводоканала» имеется страничка, где потребитель может предоставить свои данные: где он проживает.

Также колл-центр «Минскводоканала», по телефону, который работает на базе ремонтно-механического цеха нашего предприятия, при поступлении вопроса о поверке приборов учёта всегда будет потребителю предоставлена такая информация: когда предыдущая, когда следующая, стоит ли сейчас подавать заявку или можно ещё подождать.

Замена счётчиков воды: когда, как и почём. Рассказывают специалисты «Минскводоканала»