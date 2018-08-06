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Как узнать, что пора менять счётчик воды?

06 августа 2018 11:54
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Новости Беларуси. Об обращении со счётчиками воды рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Василий Ананич, начальник центра по расчётам с потребителями «Водосбыт» УП «Минскводоканал»:
На сайте «Минскводоканала» имеется страничка, где потребитель может предоставить свои данные: где он проживает.

И там ему будет выдана информация о сроках следующей поверки.

Как узнать, что пора менять счётчик воды?-1

Также колл-центр «Минскводоканала», по телефону, который работает на базе ремонтно-механического цеха нашего предприятия, при поступлении вопроса о поверке приборов учёта всегда будет потребителю предоставлена такая информация: когда предыдущая, когда следующая, стоит ли сейчас подавать заявку или можно ещё подождать.

Замена счётчиков воды: когда, как и почём. Рассказывают специалисты «Минскводоканала»

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Василий Ананич

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Как часто нужно менять счётчики воды?
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Как часто нужно менять счётчики воды?

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