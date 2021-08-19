Беспилотные электробусы начнут курсировать по Минску

Новости Беларуси. Минский автомобильный завод готовит к выпуску первые отечественные беспилотные электробусы. На дорогах страны они появятся уже в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перевозить пассажиров будут не только в населенных пунктах, но и по междугородним направлениям. Сейчас решается вопрос по организации специального участка дорог для беспилотников. Кроме общественного транспорта специалисты занимаются созданием автоматизированных систем управления для сельхозтехники. Так, в планах «Гомсельмаша» выпускать беспилотные комбайны. Автоматика будет работать как по спутникам, так и с помощью технического зрения.