Новости экономики за 19.08.2021

Новости Беларуси. Каковы результаты проверки оборудования на первом энергоблоке БелАЭС? Как за год изменился товарооборот между ЕАЭС и Китаем? Когда на дорогах страны появятся беспилотные электробусы? И какой продукт впервые будет экспортироваться в Россию через электронную площадку белорусской товарной биржи?

На первом энергоблоке БелАЭС завершили ревизию оборудования и технологических систем. Проверку проводили, чтобы установить причины срабатывания автоматической системы защиты генератора. Проблему обнаружили: во время испытания оказалось, что нужно заменить один из элементов возбудителя турбогенератора. После замены элемента на блоке проведут дополнительные испытания и диагностику оборудования и систем турбогенератора. Только после этого блок станции включат в сеть.

ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ ЕАЭС И КИТАЕМ ЗА ГОД ВЫРОС НА 24,8 %

Товарооборот между ЕАЭС и Китаем за первое полугодие 2021 года составил 73,5 млрд долларов. Рост за год – без малого на 25 %. Евразийская экономическая комиссия совместно с железнодорожными администрациями, таможенными службами и другими госорганами разработали дорожную карту по развитию торгово-экономического сотрудничества между государствами – членами ЕАЭС с Китаем. Сейчас этот план находится на согласовании в Министерстве коммерции КНР. Дорожная карта в том числе подразумевает безбумажные технологии на всей территории стран ЕАЭС для развития транзита. Только в первом полугодии перевозки грузов по направлению Китай – Европа – Китай выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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