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Беларусь окажет гуманитарную помощь Вьетнаму. Что будет в грузе?

05 ноября 2021 07:35
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Реанимационно-хирургические и портативные мониторы, блоки подачи медицинских газов, кровати с электроприводом, каталки, комбинезоны. Все это в качестве гуманитарной помощи направит Беларусь Вьетнаму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беларусь окажет гуманитарную помощь Вьетнаму. Что будет в грузе?-1

В перечне – восемь позиций на общую сумму более 850 тысяч белорусских рублей. Над формированием груза теперь работают Министерство здравоохранения, промышленности и по чрезвычайным ситуациям. МЧС и Министерство транспорта и коммуникаций обеспечат его доставку при содействии МИД нашей страны.  

# Беларусь-Вьетнам # общество # Фотофакт

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