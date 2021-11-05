Беларусь окажет гуманитарную помощь Вьетнаму. Что будет в грузе?

Реанимационно-хирургические и портативные мониторы, блоки подачи медицинских газов, кровати с электроприводом, каталки, комбинезоны. Все это в качестве гуманитарной помощи направит Беларусь Вьетнаму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В перечне – восемь позиций на общую сумму более 850 тысяч белорусских рублей. Над формированием груза теперь работают Министерство здравоохранения, промышленности и по чрезвычайным ситуациям. МЧС и Министерство транспорта и коммуникаций обеспечат его доставку при содействии МИД нашей страны.