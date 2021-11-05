Местная икона помогала вылечить даже 4 степень рака. Посмотрите на этот чудодейственный монастырь в Беларуси

Сегодня в дневнике путешествий проливается свет. По старинной липовой аллее попадаем на благодатный остров в агрогородке Барколабово. Свято-Вознесенский женский монастырь – место, намоленное уже 380 лет. Меценат и магнат Богдан Стеткевич отдает большие земли, чтобы построить святыню. В духовной миссии помогала супруга, княжна Елена Саломерецкая. Жаль, когда в 1641-м Могилевщину озарил пятикупольный белокаменный, она уже не увидела.

Ангелина Ерш, настоятельница Барколабовского Свята-Вознесенского женского монастыря:

Первые монахини пришли из Орши, из женского Кутеинского монастыря. Строителем и духовным руководителем монастыря был игумен Иоиль Труцевич. Монастырь быстро стал развиваться. В округе говорили: блистают благочестием барколабовские сестры. Сначала строится небольшой храм в честь Иоана Предтечи. И второй – огромный храм, деревянный, в честь Вознесения Господня. Это же название принял и сам монастырь.

Сегодня на месте былого монастыря стоит крест. Возможно, его когда-то восстановят. Обитель переживала расцвет и упадок и, несмотря на все войны и гонения большевиков, оставалась центром православия.

Монахиня Антонина:

Когда была шведская война, шведы заняли эту территорию, заставили сестер, чтобы те кормили их лошадей. Сестры понимали, что столько фуража у них не хватит, и они взмолились к Матери Божьей о помощи. Когда утром проснулись, они увидели, что все шведские лошади сдохли, и именно это событие привело начальника шведов к православию.

Когда в 1812-м французы обобрали до нитки все кельи и собирались поджечь монастырь, невидимая сила отбросила их в сторону. Поджав хвосты, враги сбежали. Все благодаря чудотворному образу Барколабовской Божьей Матери. Небесная заступница сама выбрала себе место. По легенде, когда князь Пожарский проезжал здесь, в его военном обозе была спрятана икона. Отряд просто застыл у врат монастыря. Князь понял – это знак свыше – и передал образ игуменье Фотинии Киркоровне. На следующую ночь икона как по волшебству переместилась к стене храма. Ей стали поклоняться все: и униаты, и католики.

Ангелина Ерш:

Это один из древнейших образов Беларуси. Только три иконы, которые в оригинале сохранились. Это образ Барколабовский, минской Божьей Матери и Жировичской. Образу нашему чудотворному 362 года, и только можно представить и подумать, скольким людям помогла Божья Матерь. Она даже слепых исцеляла. Помогает очень заиметь детей, от псориаза помогла, даже исцеляла (несколько случаев было) от 4 степени рака. Здесь, в деревне Седич, был мальчик Владик, у которого тоже был рак. Отслужили водосвятный молебен, ребенок исцелился, уже вырос.

Многочисленные дары – свидетели исцелений. В 1882 году Вознесенский храм сгорел, но икону спасли. В 1920-е монастырь закрыли и организовали артель. Сбросили купола, и к войне храм уже лежал в руинах. Немцы брали камни и устилали дорогу, чтобы отступить по болотистой местности. А сестры селились по всему району и оберегали икону, как могли. В 1953-м чудотворный образ перенесли в Свято-Троицкий храм в Быхове. И лишь в 2010-м, когда построили новый храм в честь Рождества Иоанна Предтечи, икону вернули домой и сердце Свято-Вознесенского монастыря забилось вновь.

Ангелина Ерш:

Расписывал храм талантливый художник Антоний Бельский, получил государственную премию «За духовное возрождение». Сделано в византийском стиле. Встречает нас Божья Матерь с распростертыми руками – Оранта, то есть моление. Изображены святые, которые всегда молятся за нас, помогают нам – и Матронушка Московская, и Ксения Петербургская. Большая композиция посвящена Иоанну Предтечи, ему храм посвящен. Покайтесь, потому что сердце, засоренное грехом, не может принять Бога, его надо очистить. Он призывает к этому очищению.

Сегодня монастырь живет своей жизнью. Между службами, послушаниями облагораживают райскую территорию. Держат большое хозяйство, выращивают витамины в огороде – обеспечивают себя сполна. Сестра Антонина – одна из 17 насельниц. Знатный пчеловод рада угостить паломников медком, творожком и фирменным квасом. Аромата трапезе добавит шарлотка – яблони здесь особенные.

Монахиня Антонина:

Очень глубокое озеро. Во-первых, это бывший рукав Днепра, оно образовалось в 1870-х годах. Раньше по этому руслу ходили теплоходы, поэтому здесь очень большая глубина. Летом очень теплая вода, но по всему берегу бьют холодные ключи. Верующие купались, они даже рассказывали о том, что были исцеления.

В планах построить дом паломников и гостиницу, чтобы знакомить с историей православия и просто перезагружать от городских забот. В тишине и неспешности приходят нужные мысли, душа просветляется. А 24 июля, в день Барколабовской Божьей Матери здесь царит особая атмосфера.