Лукашенко на открытии кардиоцентра в Могилёве: мы продолжим создавать лучшие условия для жизни людей

Новости Беларуси. Государство продолжит создавать лучшие условия для жизни людей в Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 5 ноября на церемонии открытия кардиохирургического и кардиотерапевтического корпусов Могилевской областной клинической больницы, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никогда, как бы сегодня кому-то ни хотелось, не прервем историю трудовых подвигов наших предков. Не остановят нас ни санкции, ни пандемия, как не остановили в свое время белорусов ни гражданская, ни Великая Отечественная война. В силу своих возможностей мы будем развиваться и создавать лучшие условия для жизни наших людей. Вы видите, что мир совершенно одурел, ошалел, и намного тяжелее стало работать. Пандемия усилила давление больших государств на средние и малые, и, я уже говорил, для нас сейчас весьма важно выстоять, вытерпеть и победить в это трудное время. Самое главное сейчас – выжить.

Президент отметил, что за последние годы Могилев очень преобразился и продолжает развиваться. Говоря о новых кардиологических корпусах могилевской больницы, глава государства подчеркнул их значимость для региона.

Александр Лукашенко:

Они были очень нужны для Могилевщины. Вы даже, по-моему, вышли на уровень Минской области.

Александр Лукашенко поблагодарил всех, кто участвовал в проектировании и строительстве нового кардиоцентра. Он напомнил, что в Могилеве также недавно был возведен физкультурно-оздоровительный корпус. В канун государственного праздника здесь заработает 50-метровый бассейн.

Александр Лукашенко:

Здравоохранение и спорт – это то, что надо нашим людям.