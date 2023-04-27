Бешеная скорость и яркие впечатления. Чем привлекает мотокросс даже самых маленьких? Узнали у спортсменов

Вероника Макаревич, ведущая:

Догнать исчезающий луч света и преодолеть испытание бездорожьем. Как покорить самые опасные трассы Беларуси? Расскажут лучшие гонщики столицы. Поехали!

Трамплины, опасные подъемы, крутые спуски и насыпи. Мотокросс – яркий и эффектный спорт не для слабонервных. Но юным гонщикам все нипочем – они управляют железным конем практически с пеленок.

Алексей Мошок, тренер-преподаватель СДЮШ по автомотоспорту:

Мотокросс – достаточно опасный вид спорта. Он скоростной, скорость эта не по ровной дороге, а по всяким препятствиям в виде трамплинов, кочек, поворотов, глубокого песка, камней. Это все собрано в кучу на какой-то короткой дистанции. Примерно два километра трассы. По классике, в мотокросс приходят в основном в шесть лет, но есть, кто приводит ребенка и в четыре года, и в пять. В четыре года не каждый ребенок сможет сесть и поехать. Все индивидуальны.

Илья Мошок, мотокроссмен:

Я занимаюсь с четырех лет, но только последние полгода мне начало нравиться. Нравится тем, что это весело, развивает тебя, выносливость, силу, моральную силу, потому что это довольно сложно.

К вершине спортивного олимпа малыши идут постепенно. Первые байки будущих звезд гоночной трассы легкие и простые в управлении. Опыт вождения повышается – усложняется и полоса препятствий. Главное – не сбиться с пути.

Глеб Журавкин, мотокроссмен:

Занимаюсь я около пяти лет. Можно себя немножко посильнее сделать, а еще реакцию, потому что в любой момент нужно быть готовым – мало ли что случится. У меня было три гонки, первые две я занимал не призовые места. Тогда занимал 18-е места, а на третью гонку получил уже 3-е место.

– Будешь ли дальше заниматься этим?

– Конечно, буду.

Алексей Мошок:

Самая частая ошибка спортсмена – то, что он хочет обогнать сам себя. Многие спортсмены очень быстро начинают в себя верить, хочет далеко прыгнуть, а сам еще толком на мотоцикле не умеет сидеть. Ну и еще одна, на втором месте – это когда спортсмен всю зиму проспал, ничего не делал или получил травму. И потом пришло время – начинает тренироваться чуть ли не каждый день, хотя организм не готов.

Мотоциклетный спорт – это целое разнообразие стилей и направлений. Самый экстремальный – эндуро. Толстые бревна, огромные валуны и пыль в глаза. Езда по бездорожью – та еще романтика.

Алексей Мошок:

Если в мотокроссе спортсмены натренировывают эту дистанцию, то в эндуро часто едут первый раз. В отличие от мотокросса дистанция эндуро – это где-то 16 километров вместо двух километров кроссовой трассы. Скорости в эндуро в основном ниже, чем в мотокроссе. В эндуро без подготовки мотокросса тяжеловато, все-таки она должна быть везде – эргономика управления, сидеть, стоять на мотоцикле, управлять мотоциклом. Это больше приходит из мотокросса, а в эндуро преодоление препятствий, высоких бревен, подъемов – это полностью свой стиль.

Алексей Мошок:

В мотокроссе среднее время заездов – 15 минут плюс два круга, 20 минут плюс два круга. И сейчас 25 минут плюс два круга, это в самом серьезном классе. В эндуро в основном это 2-3 дня гонка, каждый день по 3-4-5 часов заезд идет. И несколько дней.

Всадники на железных конях без страха и сожалений штурмуют крутые склоны, виртуозно лавируют между деревьями, прыгают через пни и камни. Один неправильный поворот – и вы в ловушке! За дозой адреналина сюда идут не только парни, но и девушки.

Алексей Мошок:

В начале 2000-х девчонку встретить в мотокроссе – это было как диковинка. Сейчас их становится больше и больше. И они вполне себе показывают хорошие результаты как в мотокроссе, так и в эндуро.

Анна Семенова, эндурист:

Девушке, наверное, сложно, и нас мало. Это дает очень большой адреналин, очень подстегивает и в спорте не сдаваться, и в жизни всегда достигать своих целей и идти все дальше, дальше и дальше. А тут доезжать все дальше и дальше. Спорт помогает и в жизни справляться со всем. А из последних достижений... На последних выходных проходил первый этап чемпионата Республики Беларусь по эндуро «Enduro4seasons», и в своем классе В1 я заняла 16-е место из 40 участников. С учетом того, что в этом классе было только две девочки – я и еще одна. Все остальные были мужчины.

Бешеная скорость и яркие впечатления – формула любви. Мотокросс выбирают настоящие искатели приключений. В погоне за ветром эти гонщики нашли свое призвание.