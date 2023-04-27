Профориентационное мероприятие для 11-классников прошло в детской клинической больнице

Новости Беларуси. «Цель. Выбор. Карьера». Более 200 11-классников приняли участие в профориентационном мероприятии на базе городской детской клинической больницы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

О профессии врача и поступлении в учебные заведения старшеклассникам рассказали преподаватели-медики. Во время работы интерактивных площадок школьники попробовали оказать первую помощь на манекенах-тренажерах, пообщались с узкими специалистами, а еще увидели изнутри, что собой представляет больница – оценили техническое оснащение.

Ксения Дюсенова, ученица средней школы № 127:

У меня дедушка зубной техник, поэтому я хочу поступить на зубопротезное дело. Я в детстве часто ходила к дедушке в 7-ю стоматологию. И я там видела, как все это происходит. И от этого появилось желание поступать.

Анна Рожкова, ученица средней школы № 41:

Хотелось бы больше узнать про университеты, колледжи, конкретно где они находятся, как обучение проходит, какие материалы используются. Важно, чтобы в сфере стоматологии были инновационные материалы для более качественного обучения.

Павел Удот, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Медицинские работники всегда нужны, не только после высших учебных заведений, после средних тоже, потому что сегодняшние организаторы – это Белорусский государственный медицинский колледж, который готовит фельдшеров, медицинских сестер, медицинских работников со средним образованием других специальностей. Тот класт, который является руками нашего здравоохранения, без которого в принципе нормальное функционирование системы на сегодня невозможно.