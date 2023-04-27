«Люди помнят их подвиг». Победителей конкурса рисунка на тему трагедии в Чернобыле наградили в Минске

Новости Беларуси. В Минске наградили победителей и призеров городского конкурса рисунка «Чернобыль: гуманность, милосердие, достоинство и честь», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В списке – 18 лучших авторов и их впечатляющие работы. Изначально заявки подавали более 200 участников в трех возрастных категориях.

Ребята изображали героев-ликвидаторов, место аварии и города, пострадавшие от техногенной катастрофы. Кстати, конкурс был инклюзивным. Активное участие приняли и дети с психофизическими особенностями.

Лада Астапенко, ученица № 151:

Я решила, что это хороший шанс еще раз продемонстрировать мою компетентность в чести, почести тем, кто пытался кто-то помочь в этой катастрофе, которая произошла в Чернобыле.

Владимир Богданов, заместитель директора по воспитательной работе Минского государственного дворца детей и молодежи:

Конкурс посвящен чернобыльской трагедии. Был нами, Дворцом детей и молодежи, организован конкурс рисунков среди разных возрастных категорий. Принимает участие как учащаяся молодежь столичных школ, так и учащиеся колледжей и учреждений дополнительного образования.

Сергей Шалькевич, участник ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС:

Ликвидаторы благодарны, что люди помнят их подвиг, героизм.