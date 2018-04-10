Берёзовый сок в Беларуси: домашние рецепты, покупка у заготовителя и штрафы за незаконный сбор – всё в одном материале

Новости Беларуси. Массовая заготовка березового сока стартовала на юго-западе Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Древесный напиток пользуется большим спросом и у населения, и у промышленных предприятий. Правда, в лесхозах говорят, что поздняя весна сократит сезон заготовки. А значит, успеть надо собрать все до последней капли.

Алла Коженевская, житель деревни Новоселки:

Кидаю 4-5 штучек леденцов «Дюшес». Это получается вкусно, как когда-то в детстве был напиток «Буратино». У Аллы Коженевской с десяток рецептов с березовым соком: с лимоном, апельсином, сухофруктами и даже с конфетами. Каждую весну она консервирует более 200 литров природного напитка, а еще готовит свой фирменный березовый квас. В пользе не сомневается.

Алла Коженевская:

У меня муж считает, что прекрасно выйти из парилки, из бани и попить березовый сок, что это самое здоровье. За белорусским эликсиром – в Гродненский лесхоз. Выжимка – круглые сутки в промышленных масштабах. Счет уже на сотню тонн.

И вот они – первые капли весеннего фреша – самые ценные, витаминные, хоть и слегка запоздалые. Обычно сокодвижение стартует в марте. Объемы заготовок теперь зависят от прогноза погоды.

Анатолий Климко, лесничий Индурского лесничества Гродненского лесхоза:

Если теперь установилась теплая погода, конечно, сокодвижение интенсивное, и оно прекратится быстрее. А если похолодает еще, то сокодвижение затянется.

В народе говорят: «Березы плачут». Но переживать не стоит. Сок собирают только у взрослых деревьев. Например, эти белостволые на следующий год намечены под плановую вырубку. А пока от них получают максимум пользы.

Галина Буро, СТВ:

По сравнению с прошлый годом, цена на березовый сок выросла незначительно. Литр обойдется всего в 18 копеек. При покупке обязательно выдается квитанция. Ведь без нее меня можно считать незаконным заготовителем. А это штраф – до 500 рублей.

По подсчетам работников, на заготовку есть недели две. В 2017 году здесь план перевыполнили в два с половиной раза. Ведь на березовый сок настоящий ажиотаж.