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«Ранние зерновые посеять за 12 рабочих дней». Клецкий район одним из первых в Минской области приступил к посевной

10 апреля 2018 15:26
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Новости Беларуси. Аграрии южных районов Минской области начали сев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На первом этапе обрабатывают поля, вносят удобрения и сеют яровые культуры.

«Ранние зерновые посеять за 12 рабочих дней». Клецкий район одним из первых в Минской области приступил к посевной-1

Хозяйства области должны справиться за 12 дней, чтобы уложиться в оптимальные для культур сроки. Одними из первых на поля вышли аграрии Клецкого района.

Подробнее о ходе посевной в Минской области смотрите в видеоматериале.

# общество # Государственная политика в области сельского хозяйства # Фотофакт

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