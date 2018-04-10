«Ранние зерновые посеять за 12 рабочих дней». Клецкий район одним из первых в Минской области приступил к посевной

Новости Беларуси. Аграрии южных районов Минской области начали сев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На первом этапе обрабатывают поля, вносят удобрения и сеют яровые культуры.

Хозяйства области должны справиться за 12 дней, чтобы уложиться в оптимальные для культур сроки. Одними из первых на поля вышли аграрии Клецкого района.

Подробнее о ходе посевной в Минской области смотрите в видеоматериале.