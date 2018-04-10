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В каких случаях за сбор берёзового сока можно получить штраф?

10 апреля 2018 14:35
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Новости Беларуси. В Минской области начался сезон сбора березового сока, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В каких случаях за сбор берёзового сока можно получить штраф?-1

К сбору этого полезного напитка приступили только на прошлой неделе, но, например, в Клецком районе собрано уже более 500 тонн сока.

Кстати, сезон сбора сока может быть не очень длинным, если сохранится теплая погода и березы начнут цвести. Поэтому лесники времени зря не теряют.

Сергей Пищ:
Еще буквально 3-4 дня сок будет такой, как для закатки, – беленький. Но если будет понижение температуры на этой неделе, то, конечно, растянется. Если будет температура повышаться, то, думаю, что к концу недели этот сок можно будет использовать только на квас. 

Клецкое лесничество продает березовый сок по 14 копеек за литр. А вот самостоятельно собирать сок нельзя. Конкретные участки для этого определяют специалисты. В противном случае за повреждение деревьев можно получить крупный штраф.

В каких случаях за сбор берёзового сока можно получить штраф?-4

# общество # Фотофакт # Березовый сок

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