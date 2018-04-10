В каких случаях за сбор берёзового сока можно получить штраф?

К сбору этого полезного напитка приступили только на прошлой неделе, но, например, в Клецком районе собрано уже более 500 тонн сока.

Кстати, сезон сбора сока может быть не очень длинным, если сохранится теплая погода и березы начнут цвести. Поэтому лесники времени зря не теряют.

Сергей Пищ:

Еще буквально 3-4 дня сок будет такой, как для закатки, – беленький. Но если будет понижение температуры на этой неделе, то, конечно, растянется. Если будет температура повышаться, то, думаю, что к концу недели этот сок можно будет использовать только на квас.

Клецкое лесничество продает березовый сок по 14 копеек за литр. А вот самостоятельно собирать сок нельзя. Конкретные участки для этого определяют специалисты. В противном случае за повреждение деревьев можно получить крупный штраф.