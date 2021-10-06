«Берём классический материал и смешиваем его с современной музыкой». Руководитель театра рассказал, что интересно зрителю

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько , ведущая ток-шоу: Опишите вашего зрителя. Может быть социальный портрет какой-то: возраст, пол, постарше, помладше? Какая категория граждан в основном на ваших спектаклях аплодирует громче всех? Может быть, его и нет?

Дмитрий Якубович, руководитель театра, актер, хореограф-постановщик:

Мы обязаны следить за тем, кто приходит к нам. Ну, как следить? Мы как бы такую статистку для себя ведем. Нам важно знать, кто приходит, на что приходит, что зрителя интересует.

Аудитория лучше реагирует, когда мы делаем такое: берем классический материал и смешиваем его с современной музыкой. Идет когда вот такая интеграция, обработка. Этот классический материал, на который, может, молодое поколение не хочет обращать внимание, на него смотреть. То в каком-то новом разрезе, под новым ракурсом, они так: «Вот это прикольно!» «Кстати, ничего!»