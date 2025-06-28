До +33, не исключены грозы – погода в Беларуси на неделю

В начале недели ожидается поступление теплых воздушных масс, преимущественно без осадков. При этом погода будет теплой. По ночам +8, +16. В дневные часы столбики термометров будут находиться в пределах от +20 до +28 градусов. В середине недели локально будут отмечаться дожди. Не исключены грозы. Температурный фон сохранится повышенным: ночью – от +11 до +18 градусов, днем – от +25 до +29. По юго-западной половине – от +30 до +33 градусов.

В конце недели во многих районах республики пройдут грозовые дожди, сопровождаемые сильным порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит от +11 до +18. Днем – от +22 до +28. Лишь по юго-востоку – +29..+33 градуса. В выходные дни местами по стране пройдут кратковременные дожди. Температурный фон понизится ночью от +8 до +15, днем от +18 до +25 градусов.

Подробный прогноз по областям Беларуси: