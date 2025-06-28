Свыше 600 уникальных экспонатов – масштабная выставка «Дорога к Победе» продлится до 5 июля

Акция «Календарь « Памяти » – традиция, которая ежегодно объединяет поколения, позволяя сохранить связь с историей и укрепить дух единства. Особый вклад Беларуси в сохранение правды о Великой Отечественной войне отметили и участники прошедшего Евразийского экономического форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «БелЭкспо» работает масштабная выставка «Дорога к Победе». А это свыше 600 уникальных экспонатов. Конечно, участники форума не упустили возможность ознакомиться с экспозицией. Впечатляет масштаб и то, с каким теплом и заботой сохранен каждый раритет. Неоспоримые свидетельства общей истории и памяти о том, какой ценой далась советскому народу Великая Победа.

Карен Мурадян, директор предприятия (Армения):

Мне понравилась выставка, посвященная 80-летие Победы. Я рад, что Беларусь не забывает о своем подвиге. И хотелось бы, чтобы молодежь также подтягивалась и активно ценила то, что было сделано их дедушками. Мирное небо над их головами – это огромный труд. Впечатления от того, что происходит здесь в Беларуси: мне нравится в первую очередь то, что здесь очень активно и очень открыто друг с другом люди общаются, создаются возможности для того, чтобы этот диалог продолжался.

На полях форума работала и выставка «Достижения суверенной Беларуси». Промышленная мощь и гордость нашей страны: отечественные тракторы, комбайны, автобусы, и, конечно, рекордсмен БЕЛАЗ. Чтобы доставить его, пришлось приложить немало усилий. Но присутствие промышленного гиганта на площадке еще одно подтверждение тому, что белорусы взяли верный курс в начале суверенного пути. Сохранили лучшие традиции советского научного комплекса, что позволяет развивать современные производства и технологии.