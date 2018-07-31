Берут предоплату за мебель, оформляют кредит и пропадают: рассказываем, как обманывают жителей регионов

Новости Беларуси. На этой неделе телефон «горячей» линии СТВ был раскалён до предела, сообщили в программе «Добро пожаловаться».
Обращения с жалобами на одну и ту же фирму сыпались из регионов.
Телезрители сообщали, что в мелких городах и деревушках Беларуси орудуют мебельные «гастролёры».
Окна, двери, кухни, шкафы и другая мебель. Всё это наилучшего качества и в кратчайшие сроки сулили изготовить белорусам говорливые мастера. В обмен на белорусские рубли.
А затем – пропадали вместе с деньгами.
Дмитрий, пострадавший:
19 апреля 2018 заказали шкаф-купе за 1000 рублей с предоплатой 400 рублей, остальное – с рассрочкой в банке. Обещали сделать за месяц, обязательства не исполнили.
Валентина, пострадавшая:
Тоже попались на эту фирму, заказали кухню. Платим кредит в банк. Мебели нет, кормят отговорками.
Александра, пострадавшая:
Как и многие взяли рассрочку на шкаф. Уже ждем полгода.
Дарья, пострадавшая:
Только что звонила туда, с 10 раза только дозвонилась и как всегда услышала, что не готова мебель. Со мной ещё и ругались. Не знаем, что и делать, нервы просто на пределе!
Деятельность фирмы уже успела охватить значительную территорию белорусской провинции.
Минская область, Вилейка. Призрачная мебель на заказ за 1300 рублей. Гродненская область, Островецкий район, деревня Кулишки – 17 пострадавших. Воложин, Смаргонь, Мозырь – всё та же схема и впечатляющие суммы. Гомельская область, Буда-Кошелево – белорусы оформили в банках кредиты и платят по ним ежемесячно.
По некоторым фактам уже прошли судебные заседания и вынесено решение в пользу потребителей.
Но пока «ни денег, ни стульев». Сегодня юристы бьют тревогу, они знают о мебельных мастерах не понаслышке, но по делам. Судебным, а не праведным.
Дарина Гулюта, юрист:
Обещают поставить двери, окна, кухни. Берут предоплату, заключают с клиентами кредитные договоры. Однако, принятые на себя, обязательства не исполняют.
По нашим учетам, на данный момент пострадавших более 50 человек.
Схема проста: офис – в Минске, а саму бурную деятельность говоруны разворачивают на белорусских просторах, подальше от столицы. В региональные газеты они подают объявления – мол, любую мебель изготовим качественно и в срок. Набирая определённое количество звонков, с распахнутой душой и камнем за пазухой отправляются в небольшой город или деревню.
Оформление самого заказа – целое шоу. Замерщик действует с мобильным офисом!
Компьютер, принтер. Если полной суммы для заказа у человека нет – он прямо у себя на дому получает на руки кредитный договор.
Отправляемся в царство хитросплетенных схем и делаем попытку пообщаться с автором и идейным вдохновителем регионального бизнеса на доверии. Офис по адресу Янки Мавра, 41, закрыт. Но волею судьбы на ловца, простите, к корреспонденту СТВ и сам директор идёт.
Беседа корреспондента СТВ с директором мебельной фирмы:
– Без комментариев. Мы работаем по законодательству.
– У Вас есть Книга замечаний и предложений?
– Естественно!
– Предоставьте мне, как вашему потребителю, пожалуйста.
– Хорошо. Существует такое понятие, как коммерческая тайна. Здесь договора не заключаются. В офис я вас пускать не хочу.
– А это правда, что вы выезжаете вместе с принтером и компьютером, и оформляете все на месте?
– Правда.
– А я могу к вам оформиться на работу? Что для этого нужно? Буду ездить по городам, оформлять договора. Может быть, тогда Вы сможете рассчитаться со всеми долгами?
– У нас нет долгов.
Кстати, в документе, который заключается с клиентом, нет печати, как фирмы-исполнителя, так и указания самого банка.
Простые белорусы, непосвящённые в юридические тонкости переводят деньги на указанный в договоре расчетный счет. Осознание приходит пропорционально затягивающемуся ожиданию. Горячее желание расторгнуть договор напоминает весьма неприятный фарс с недоступными телефонами, пустыми обещаниями или совершенно нелюбезными тирадами директора.
Дарина Гулюта:
В действиях должностных лиц усматривается состав уголовно наказуемого деяния,
такого, как мошенничество. А именно – завладение денежными средствами пострадавших. Все рекомендую обращаться в следственный комитет РБ с заявлением о привлечении данных лиц данной организации к уголовной ответственности.