Берут предоплату за мебель, оформляют кредит и пропадают: рассказываем, как обманывают жителей регионов

Новости Беларуси. На этой неделе телефон «горячей» линии СТВ был раскалён до предела, сообщили в программе «Добро пожаловаться».

Обращения с жалобами на одну и ту же фирму сыпались из регионов.

Телезрители сообщали, что в мелких городах и деревушках Беларуси орудуют мебельные «гастролёры».

Окна, двери, кухни, шкафы и другая мебель. Всё это наилучшего качества и в кратчайшие сроки сулили изготовить белорусам говорливые мастера. В обмен на белорусские рубли.

А затем – пропадали вместе с деньгами.

Дмитрий, пострадавший:

19 апреля 2018 заказали шкаф-купе за 1000 рублей с предоплатой 400 рублей, остальное – с рассрочкой в банке. Обещали сделать за месяц, обязательства не исполнили.

Валентина, пострадавшая:

Тоже попались на эту фирму, заказали кухню. Платим кредит в банк. Мебели нет, кормят отговорками.

Александра, пострадавшая:

Как и многие взяли рассрочку на шкаф. Уже ждем полгода.

Дарья, пострадавшая:

Только что звонила туда, с 10 раза только дозвонилась и как всегда услышала, что не готова мебель. Со мной ещё и ругались. Не знаем, что и делать, нервы просто на пределе!

Деятельность фирмы уже успела охватить значительную территорию белорусской провинции.

Минская область, Вилейка. Призрачная мебель на заказ за 1300 рублей. Гродненская область, Островецкий район, деревня Кулишки – 17 пострадавших. Воложин, Смаргонь, Мозырь – всё та же схема и впечатляющие суммы. Гомельская область, Буда-Кошелево – белорусы оформили в банках кредиты и платят по ним ежемесячно.