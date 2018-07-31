Что делать, если вы стали жертвой домашнего насилия? Стоит ли обращаться в милицию?

В Беларуси ежегодно около 100 человек лишаются жизни от рук своих близких. С домашним насилием сталкиваются трое из четырех жителей нашей страны. К сожалению, эта проблема – скрытая. Как отличить бытовой конфликт от насилия? Что делать, если вы стали жертвой?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника управления профилактики МВД – Сергей Красуцкий.
Бывают же ситуации, когда муж может прижать жену к стене, угрожать, может и бьет, но таких явных следов не остается. Если нет признаков насилия, что делать? Как доказать?
Сергей Красуцкий, заместитель начальника управления профилактики МВД Республики Беларусь:
Надо понимать для себя, что не надо ничего доказывать. Если вы считаете, что в отношении вас совершено какое-то противоправное деяние, то думать не надо, как-то его оценивать, классифицировать, все-таки, это больше в нашей компетенции, чтобы принять окончательное решение. Поэтому не надо сомневаться, если у вас есть какая-то ситуация, вы можете всегда обратиться в органы внутренних дел. Если это не попадает под какое-то правонарушение, этот процесс будет прекращен. Мы должны это доказать, что не надо потерпевшей или другой стороне свою правоту доказывать. У нас есть такое понятие, как презумпция невиновности, соответственно, есть у потерпевшей стороны право заявить о том, что у нее есть какие-то проблемы.
Мы очень часто просим написать заявление, мы разберемся, как это положено в соответствии с законом, но не всегда это получается.
Если есть правонарушение, есть заявление, мы составляем протокол, и он уходит в суд и там дается штраф. Это происходит в 70% случаев. Вроде бы, мы сделали все, а в итоге пострадавшая, может быть, моральную компенсацию получила, но и получила минус из своего семейного бюджета. Может быть, один раз, второй, на третий потерпевшая сторона задумается, а нужно ли ей привлекать своего супруга, у которого есть зарплата, высчитают определенную сумму, которую семья не получит, в итоге. Поэтому, к сожалению, мы стоим на таком этапе, когда речь нужно вести, была ли какая-то альтернатива, были ли какие-то другие механизмы, кроме привлечения к административной ответственности.
Стоит ли соседям вмешиваться в разборки чужой семьи?
Сергей Красуцкий:
Для общества надо понимать, что если мы останемся безучастными, если мы слышим, что там происходит не какие-то бытовые: вынеси мусор или помой посуду, – а, действительно, происходит конфликт, который, в итоге, приведет к серьезным последствиям, поэтому без помощи соседей, друзей, близких, конечно же, эта ситуация не разрешится. Я думаю, что не надо задумываться, звонить ли в милицию. Если у них будет все хорошо, то ничего страшного в этом звонке не будет, мы разберемся, и никаких последствий не будет.
Что такое домашнее насилие? Как отличить бытовой конфликт от насилия? Есть ли центры для пострадавших? Узнаете, посмотрев видеоматериал.