Что делать, если вы стали жертвой домашнего насилия? Стоит ли обращаться в милицию?

В Беларуси ежегодно около 100 человек лишаются жизни от рук своих близких. С домашним насилием сталкиваются трое из четырех жителей нашей страны. К сожалению, эта проблема – скрытая. Как отличить бытовой конфликт от насилия? Что делать, если вы стали жертвой?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника управления профилактики МВД – Сергей Красуцкий.

Бывают же ситуации, когда муж может прижать жену к стене, угрожать, может и бьет, но таких явных следов не остается. Если нет признаков насилия, что делать? Как доказать?

Сергей Красуцкий, заместитель начальника управления профилактики МВД Республики Беларусь:

Надо понимать для себя, что не надо ничего доказывать. Если вы считаете, что в отношении вас совершено какое-то противоправное деяние, то думать не надо, как-то его оценивать, классифицировать, все-таки, это больше в нашей компетенции, чтобы принять окончательное решение. Поэтому не надо сомневаться, если у вас есть какая-то ситуация, вы можете всегда обратиться в органы внутренних дел. Если это не попадает под какое-то правонарушение, этот процесс будет прекращен. Мы должны это доказать, что не надо потерпевшей или другой стороне свою правоту доказывать. У нас есть такое понятие, как презумпция невиновности, соответственно, есть у потерпевшей стороны право заявить о том, что у нее есть какие-то проблемы.