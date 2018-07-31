Прямой эфир

Велопробег, приуроченный памяти авиаполка «Нормандия–Неман», пройдёт через Беларусь

31 июля 2018 08:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Союзные» крылья. Во Франции почтили память пилотов легендарного авиаполка «Нормандия – Неман», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В городе Ле-Бурже в знак признания подвига военных летчиков возложили цветы к мемориальному знаку, который расположен возле Музея авиации и космонавтики.

Велопробег, приуроченный памяти авиаполка «Нормандия–Неман», пройдёт через Беларусь-1

Велопробег, приуроченный памяти авиаполка «Нормандия–Неман», пройдёт через Беларусь-3

Памятные мероприятия, в которых приняли участие и сотрудники белорусского посольства во Франции, приурочены к международному велопробегу.

Маршрут протяженностью 5 тысяч километров в память о боевом пути эскадрильи стартовал во Франции, и пройдет через Беларусь и Россию. Планируются, что участники остановятся в местах, важных для авиаполка «Нормандия – Неман» и Второй мировой войны в целом. В Беларуси намечено посещение Минска и Бреста.

# Вторая мировая война # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские кинологи заняли первое место в «Дог-биатлоне»
31 июля 2018 07:19

Белорусские кинологи заняли первое место в «Дог-биатлоне»

Жара не уходит. Температурный максимум в Беларуси достигнет 30 градусов
31 июля 2018 06:33

Жара не уходит. Температурный максимум в Беларуси достигнет 30 градусов

Минские коммунальщики запустили приложение «Мобильный мастер». Как оно работает?
30 июля 2018 19:37

Минские коммунальщики запустили приложение «Мобильный мастер». Как оно работает?