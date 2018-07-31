Велопробег, приуроченный памяти авиаполка «Нормандия–Неман», пройдёт через Беларусь
Новости Беларуси. «Союзные» крылья. Во Франции почтили память пилотов легендарного авиаполка «Нормандия – Неман», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В городе Ле-Бурже в знак признания подвига военных летчиков возложили цветы к мемориальному знаку, который расположен возле Музея авиации и космонавтики.
Памятные мероприятия, в которых приняли участие и сотрудники белорусского посольства во Франции, приурочены к международному велопробегу.
Маршрут протяженностью 5 тысяч километров в память о боевом пути эскадрильи стартовал во Франции, и пройдет через Беларусь и Россию. Планируются, что участники остановятся в местах, важных для авиаполка «Нормандия – Неман» и Второй мировой войны в целом. В Беларуси намечено посещение Минска и Бреста.