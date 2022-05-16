«Беременная с 3 несовершеннолетними детьми оказалась в ситуации насилия». Кому помогает республиканский проект по соцподдержке?

Может быть, надо какая-то помощь в поиске работы? Может, какие-то телефоны вместе прийти, поискать по базе?

Протянуть руку помощи нуждающимся, подарить шанс на новую жизнь тем, кто попал в ловушку собственных страхов и ошибок. Республиканский проект «Комплексная поддержка социально уязвимых групп населения», реализуемый белорусской ассоциацией ЮНЕСКО совместно с Министерством здравоохранения и ЮНЭЙДС, поставит на ноги, научит находить выход из любого положения.

Екатерина Мальцева, координатор проекта «Комплексная поддержка социально-уязвимых групп населения Республики Беларусь»:

Это точка входа, социальная консультация, чтобы понять, к какой категории относится человек и в какую сложную ситуацию он попал. Консультации могут длиться от часа и даже до двух часов. Сотрудничаем с государственными и негосударственными организациями, которые также работают с уязвимыми категориями населения.

Алеся, обратилась за помощью в центр поддержки:

У меня возник очень острый вопрос смены работы, потому что я воспитываю ребенка, девочке моей 12 лет. Нуждаюсь в помощи психолога, потому что я была в семейном браке 10 лет, мой брак расторгнулся и мне сейчас нужна поддержка.

А ведь таких историй, как у Алеси, тысячи. И каждому нужно помочь. Для это на базе благотворительного центра работает целая команда. Юрист, социальный работник и даже психолог.

Екатерина Мальцева:

У нас есть случаи, когда беременная с тремя несовершеннолетними детьми оказалась в ситуации насилия со стороны своего партнера. Она проживала в кризисной комнате. Мы также ее поддерживали сертификатом на продукты. Сегодня ее ситуация разрешается. Вплоть до того, что подключились власти. Она как многодетная мать быстренько встала на очередь и уже к новому году должна въехать в свое жилье.

Свой гарантированный билет в светлое будущее получают и люди, переболевшие ковидом, у которых нет средств к существованию. Екатерина Мальцева:

Оказываем помощь в виде сертификатов на продукты, какие-то санитарно-гигиенические средства. Также оплачиваем лечение от ковида, после ковида витамины. Либо лечение врача-нарколога, психиатра.