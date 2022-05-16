16 мая вышел первый номер журнала «Мурзилка». Чем ещё известен этот день?

Международный день мирного сосуществования

16 мая отмечается Международный день мирного сосуществования. Праздник учрежден ООН в 2017 году с целью постоянной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли. Мирное сосуществование предполагает признание различий, умение слушать, понимать, уважать и ценить других, а также способность жить в мире и единстве. Международный день света

Еще один международный праздник – День света, учрежденный ЮНЕСКО. Он посвящен роли света во всех областях нашей жизни. На самом фундаментальном уровне, посредством фотосинтеза, свет является источником зарождения самой жизни. Изучение света привело к появлению альтернативных источников энергии, существенным медицинским достижениям, созданию скоростного интернета и многим другим открытиям, которые произвели революцию в обществе и сформировали наше понимание вселенной. В качестве даты празднования было выбрано 16 мая. В этот день в 1960 году физик Теодор Майман впервые продемонстрировал миру лазер. 16 мая родилась гимнастка Ольга Корбут

День рождения сегодня отмечает великая советская гимнастка, белоруска Ольга Корбут. Четырехкратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР. Она первая в истории гимнастка, которая выполнила сальто на бревне. И уникальный элемент – петлю, названную в ее честь. Во время исполнения этого трюка гимнастка вставала на высокую часть разновысоких брусьев и делала фляк, цепляясь руками за верхнюю перекладину. В настоящее время «петля Корбут» не выполняется на официальных соревнованиях, так как запрещена правилами. Ольга Корбут живет в Америке, преподает фитнес по своей авторской программе. В 1924 году вышел первый номер журнала «Мурзилка»

Первый номер детского журнала «Мурзилка» вышел в свет 16 мая 1924 года. Журнал публиковал рассказы, стихи, сказки, очерки и картинки о созидательном труде советских людей, героическом прошлом Родины. В живой, занимательной и доступной форме рассказывал детям об истории СССР, труде, природе, жизни школы. Журнал «Мурзилка» издается до сих пор. В 2012 году он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как «журнал для детей с самым длительным сроком издания». 16 мая – День биографов