16 мая вышел первый номер журнала «Мурзилка». Чем ещё известен этот день?

16 мая отмечается Международный день мирного сосуществования. Праздник учрежден ООН в 2017 году с целью постоянной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли. Мирное сосуществование предполагает признание различий, умение слушать, понимать, уважать и ценить других, а также способность жить в мире и единстве.
Еще один международный праздник – День света, учрежденный ЮНЕСКО. Он посвящен роли света во всех областях нашей жизни. На самом фундаментальном уровне, посредством фотосинтеза, свет является источником зарождения самой жизни. Изучение света привело к появлению альтернативных источников энергии, существенным медицинским достижениям, созданию скоростного интернета и многим другим открытиям, которые произвели революцию в обществе и сформировали наше понимание вселенной. В качестве даты празднования было выбрано 16 мая. В этот день в 1960 году физик Теодор Майман впервые продемонстрировал миру лазер.
День рождения сегодня отмечает великая советская гимнастка, белоруска Ольга Корбут. Четырехкратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР. Она первая в истории гимнастка, которая выполнила сальто на бревне. И уникальный элемент – петлю, названную в ее честь. Во время исполнения этого трюка гимнастка вставала на высокую часть разновысоких брусьев и делала фляк, цепляясь руками за верхнюю перекладину. В настоящее время «петля Корбут» не выполняется на официальных соревнованиях, так как запрещена правилами. Ольга Корбут живет в Америке, преподает фитнес по своей авторской программе.
Первый номер детского журнала «Мурзилка» вышел в свет 16 мая 1924 года. Журнал публиковал рассказы, стихи, сказки, очерки и картинки о созидательном труде советских людей, героическом прошлом Родины. В живой, занимательной и доступной форме рассказывал детям об истории СССР, труде, природе, жизни школы. Журнал «Мурзилка» издается до сих пор. В 2012 году он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как «журнал для детей с самым длительным сроком издания».
16 мая – именно тот день, когда стоит перечитать биографию любимого писателя, артиста или познакомиться с жизнеописанием давно интересующего вас человека. А, может быть, найдется время, чтобы вспомнить детали собственной жизни и начать составлять автобиографию, потому что сегодня отмечается День биографов и годовщина первой встречи английского литературного критика Сэмюэла Джонсона со своим биографом Джеймсом Босуэллом в 1763 году в Лондоне. Результатом их встречи стала опубликованная двухтомная «Жизнь Сэмюэла Джонсона». Именно благодаря скрупулезному труду биографов до наших дней дошли даже самые, казалось бы, незначительные сведения о жизни великих людей, о нравах и обычаях той или иной эпохи.
Пусть вам сегодняшний день запомнится чем то хорошим.